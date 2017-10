Aritmetică pro-fumat

O să încerc să fiu cât mai concis, căci nu știu câtă vreme îl voi mai putea ține sedat cu alune și popcorn. Vorbesc despre eul meu fumător, paralizat de două zile încoace, pe fondul unei izbucniri de om îngrijorat de situația sa financiară. Da, poate ar trebui să îmi pese ceva mai mult de sănătate, de cancer, de carii, de un atac de cord. Deocamdată însă, m-am lăsat de fumat pentru a economisi 517,5 lei/lună. Atât cheltuiam cu ale mele dragi țigări și atât aș fi vrut să recuperez. Din păcate, deși nu îmi vine ușor să recunosc, mi-am luat o mare țeapă. În ultimele 48 de ore am ronțăit, băut și digerat echivalentul în lei a vreo 65 de țigări. În mod normal, îmi luam un pachet de țigări dimineața, un suc și poate un sandviș. Cel mult 17 lei/zi, deci cam 34 lei pentru 48 de ore de viață de fumător. Plus un măr, o portocală, o alună, un ceai. Maximum 40 lei/48 ore. Cât am cheltuit în ultimele două zile? Cinci covrigi și o apă plată – 6 lei; Cafea de la automat – 1 leu; Mici – 4 lei; 2 x Kinder Bueno – 5 lei; Pepsi – 5,5 lei; Cinci pliculețe de ceai – 4 lei; Două pungi de floricele – 2,5 lei; O pungă de stafide – 4 lei; O pungă de alune/migdale/stafide – 4,5 lei; O pungă de cereale – 6 lei (N-am dat eu banii, dar tot se pune!); Jumătate de cutie de biscuiți cu unt – 5 lei (Nici pe ăștia nu i-am plătit eu, dar, dacă nu îi mâncam, aș fi cerșit o țigară în puțin timp); Patru felii de portocală – nu cunosc prețul. În total, am ajuns la 48 lei/două zile. Ba mai mult, mă simt ca un porc, la cât de mult am mâncat, îmi tremură mâinile, îmi vine să iau la bătaie străinii și nu numai și, în plus, am o stare generală de disconfort. Deci ce am câștigat? Pe termen lung, dacă o țin în ritmul ăsta, voi respira mai ușor, voi trăi cu zece ani mai mult, voi obosi mai greu și voi cheltui 744 lei/lună. Ce afacere am făcut? M-am gândit însă la o soluție. În fiecare lună, voi investi 600 lei în ceva extrem de… neutru. Cum ar fi o bucată de mobilă. Sau o sută de metri de bandă adezivă. Sau poate niște șurubelnițe, niște cabluri, niște plăci video etc. Sau poate mă apuc de jucat poker pe internet. Și nu îmi mai cumpăr nici țigări, nici alune. O să am plămâni relativ sănătoși, nu mă voi îngrășa ca un porc și, dacă am noroc, o să triplez și banii investiți în capitalul de start de la poker. Mă întreb însă, dacă e să pierd la poker, o să îmi vină sau nu să-mi aprind o țigară?