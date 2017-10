Am decis să nu mai înţeleg

Am decis să nu mai înțeleg

Avem mare noroc cu masa vocabularului limbii române. Din ce-am învățat la școală, avem la dispoziție circa 400.000 cuvinte pentru a ne exprima, astfel că putem găsi o grămadă de termeni și sintagme prin care să denumim degringolada din România finalului de an 2009: halucinant, aiuritor, de vis urât, uluitor, incredibil, ca la noi la nimeni, prosteală pe față, demențial ș.a.m.d. Să vedem ce va fi când recurgerea la dicționarul de sinonime nu va mai da rezultate. Stând de vorbă cu un coleg în redacție despre toate porcăriile ce curgeau pe crawl la Realitatea sau Antena 3, am realizat brusc că nu mai înțeleg nimic. Nici nu știu de ce mă mai obosesc să ocup spațiul tipografic sau pagina de site, din moment ce, oficial, m-am tâmpit iremediabil și nu mai înțeleg: cine conduce, de fapt, țara asta? Devenim și noi o democrație neguvernabilă, ca grecii, sau, pur și simplu, nu mai avem pe cine pune să ne păstorească, nu mai are ce emana din borhotul stomacului național, în afară de gazele astea urât mirositoare? Apropo, ați remarcat? Oricât de mult parfum ar vărsa pe ei, oricât de frumos tăiate ar fi costumele alea simandicoase, oricât de mișto ar rânji ei din televizor și de pe pliantele ce ne umplu cutiile poștale, nu pot masca ceea ce sunt: niște rahați cu ochi. Mă scuzați, doamnelor, domnișoricilor și domnilor politicieni, dar, pentru acest cetățean plătitor de taxe și impozite, reprezentați, pur și simplu, mult mai puțin decât ceea ce lasă în urmă un câine pe asfalt. Îmi permit să spun asta, din moment ce sunteți plătiți din banii mei. Din moment ce îmi luați banii de vreo trei ori, dar tot din buzunarul meu sunt nevoit să-i cumpăr băncuță, scaun, tablă, ușă la clasă și parchet puștiului, numai pentru a vedea cum vă bateți joc de el și de colegii lui. Din moment ce vă doare în fund de mine și de familia mea, de sănătatea ei, de viitorul ei, îmi permit să vă fac în toate felurile, n-aveți decât să mă dați în judecată. Hai sictir, nesimțiților! Am obosit să tot încerc să vă înțeleg jocurile unsuroase, manevrele meschine, loviturile sub centură. Așa că am decis să nu mai înțeleg nimic.