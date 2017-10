Alo, alo, atenţiune toţi jenanţii!

Alo, alo, atențiune toți jenanții!

Vorbesc în numele tuturor privaților. Nouă nu ne pasă de voi, bugetarilor. Puteți să faceți câte greve vreți, să țipați la orice guvern, indiferent că-i portocaliu, roșu sau verde. Am auzit noi cum merge treaba prin direcții, agenții și consilii. Știm de posturile-tampon, pe care nu le ocupă nimeni și al căror singur scop este să fie tăiate când e nevoie de o lovitură cu bâta disponibilizărilor. Știm că vă plimbați cu mașinile de la serviciu, știm că un parlamentar ne costă 5.000 euro/lună. De aceea, clubul privaților dați afară de criză, al vânătorilor de joburi pe la târguri și al celor care trebuie să aleagă între șomaj sau salarii de 200 euro/lună vă salută. Ne pare bine că vi se taie 25% din fondurile de salarii, că vi se ia benzina și că va trebui să mergeți la muncă pe jos, că nu cred că o să vă ajungă banii de bilet. Și oricum, ferească sfântul să vă urcați în troleu - sigur vă recunoaște cineva și își aduce aminte de cum frecați menta la ghișeu/birou, în loc să munciți, și luați bătaie direct proporțional cu cât au așteptat privații ca să vă terminați cafeaua. Voi, de prin consilii și deconcentrate, treaba cu fondul de salarii nu e bună. Punem pariu că directorii o să aibă același salariu ca-nainte? Și că vouă o să vă taie mai mult? O să vă mai ocupați timpul cu sporturi gen „Cine dă mai multe legături telefonice aiurea” sau „Cine lasă un om s-aștepte mai mult”? Probabil că da. Drept urmare, puteți să rămâneți pe drumuri și să vă apucați de cerșit. Sincer, nu ne pasă. Nu ne pasă de profesori handicapați, de medici șpăgari, de organe corupte și drogate, de directorași mici și mari, vechi și noi, de beizadele aduse pe post după un act infect de cumetrie. Ne pasă de cei care-și fac treaba, din ce în ce mai puțini. Pe ei o să îi lăsăm în pace dacă parchează din greșeală pe locul nostru sau dacă nu ne așteaptă cu liftul. Ne pasă de pensionari, dar nu pentru că am fi altruiști. Din contră, pentru că suntem egoiști și ne este frică de faptul că am putea ajunge la fel. Este din ce în ce mai plictisitor să te revolți. Dacă am ieși în stradă, am pierde timp și bani. Și nu ne permitem. Noi când vom ieși în stradă, vom chema taxiul și ne vom duce la aeroport, gară sau autogară. Plecăm din țară și nu ne mai întoarcem decât la paștele cailor. Atunci va fi crescut TVA-ul la 25% și impozitul la 20%.