Acces de sinceritate

Băieții lui X și Y stau de vorbă pe drumul dintre două cluburi de fițe. Au 19 și 20 de ani și lumea pare că îi așteaptă pe ei pentru a deveni, în sfârșit, întreagă, completă, mai frumoasă și mai bună. - Auzi, bă?!... Când babacu’ se va retrage, nu înainte de a mă propune pe mine, desigur, o să cuceresc lumea prin discursurile mele demagogice, pregătite îndeaproape de consilierii noștri. - Și cum, o să vorbești de milioanele de oameni care nu mai știu cum să se descurce la ei în țară, la ei acasă? - Nu, mă, șaule… O să perorez despre gropile din asfalt, moțiuni de cenzură, vot uninominal și anticipate, canalizări și gunoaie, sate uitate de Dumnezeu, impozite, servicii publice și prețuri, nevoi și dureri. - Aiurea!... Lasă-i, bă, în moțăiala lor civică…Dacă te aleg e treaba lor, ce-ți pasă ție de ei? - Păi, da cum, mă, să nu-mi pese? Ăștia or să mă aleagă…Noi, neatinși de dictaturi, nepătați de dosare de colaboratori cu fosta securitate, micii narcisiști, vom fi bărbații care vor jubila pe scena politică, cu două, trei blonde orbitând în jurul nostru, vedetele mediatice, liderii charismatici, combinagiii clipei, invitații zilei, șmecherii lunii și oamenii anului. - Bine, dar… ești conștient că lumea asta este un haos atent dirijat de cele mai meschine javre, și astea și mai atent selecționate? Ce naiba să cauți tu printre ei? Aici e vorba de calcule de conjunctură, de ciocniri de convingeri, de câte și mai câte mișmașuri… - Băi, știi cum e, vorba lu' taică-miu: totul se învață. O să „analizez” subiecte de genul taxa auto, dacă va fi nevoie voi discuta despre o norică nicolai, despre… cum îi spun liberalii ăștia?… „modernizarea accelerată a țării”… - Nu știu ce să-ți spun…Și crezi tu că din cârpeala asta democratică ăștia din presă, care-și trag zilnic seva comentariilor din balta politică, o să te aibă la suflet? Vei fi, fără îndoială, ținta tuturor atacurilor. - Nu-nțelegi, băi… tu ești un pic cam fraier…Ce, crezi că-s prost?! O să fac parte din așa numita infuzie de tineri politicieni de la care se așteaptă schimbarea. Alături de ăștialalți din tânăra generație vom condamna in corpore vechea gardă, chiar dacă din ea provin și tații noștri, voi disimula dezamăgirea și scârba, în consultările cu Cotroceniul, pe subiecte ca sistemul educațional, nivelul de trai și alte d-astea… O să discut, la „mica înțelegere”, cu toți ăștia: nepotu' lu' tanti Tamara, cu tata Hrebe, că cică așa i-ar spune apropiații, cu ăștia de la PD-L, care au un cuvânt de spus, cu soldățeii lui Călin, cu Dinu, știi tu care, dacă va fi nevoie… În fine, mă bag peste tot, știi că alunec bine în cercuri d-astea… - Bine, mă, dacă tu așa spui…Eu cred că voi alege podiumul de modă, și-așa îmi spun unii, alții că am față de păpușel. După asta, habar n-am ce-o să fac… poate dau și eu buzna în politică… - Bine faci, mă, ascultă la mine: noi avem, față de alții, și privilegiul că mecanismele economice private vor pompa-n fundu' nostru, că doar sunt prietenii alor noștri… - Îți înțeleg entuziasmul, dar cred, totuși, că exagerezi un pic…Nu știu, mă, tu crezi că electoratul a trăit în peșteră, în codru? Are și el, cât de cât, o educație politică, nu mult, dar…orișicât… - Băi, acum, pe bune, tu pe ce lume trăiești? Nu dau doi bani pe încălzirea globală, pe sărăcie, foamete… Eu, dacă e să încerc gustul amar al dezamăgirii, ăsta va fi doar în sondaje, în scoruri, în bani, în oameni cumpărați, în creiere plătite ca să-mi facă mie campanie. Te mai întreb o dată: înțelegi ce tot spun eu aici? - Să n-ai senzația că sunt tâmpit… Da, abia acum îmi dau seama, ai toate șansele să devii viitorul mare om politic al țării, pentru că ai toate calitățile candidatului ideal: tânăr, un pic bombonel, băiatul lui tata, omul interesului de mâine și poimâine, te mulezi perfect strategiilor cu iz de șantaj și, cel mai important, nu ai idee de temeiuri doctrinare, n-ai conștiința vreunei vinovății. - Bine, bă, ai priceput și tu, în cele din urmă…