A-nceput campania. Cine scoate sabia?

Astăzi începe oficial campania electorală. Neoficial, mașina propagandistică politică a fost pusă în mișcare mai demult de fetița lui Dumitrache și macho-ul încă neîmplinit Moga. Ei au luat-o cu colindatul prin colegiul electoral în care candidează cu ceva săptămâni mai devreme, propovăduind măreția și opulența ce se vor revărsa peste viitorii votanți ai social-democraților. Ferice de amărăștenii din Făurei și Gârliciu care calcă acum prin colbul ulițelor în care au pășit și cei doi. Așadar, mai devreme pentru câțiva, la timp pentru alții și ceva mai târziu pentru unii, campania electorală a început. Miza pentru cei 92 de candidați sunt cele 12 fotolii de deputat și 4 de senator. Deci, „let the game begin”. În spatele mandatelor de parlamentari, partidele ascund însă planuri și calcule mult mai importante. Mazăre și Constantinescu visează să-și pună cu mâna lor miniștrii într-un viitor Guvern social-democrat, care, în semn de recunoștință și răsplată, să le așeze celor doi plajele, falezele, marea, lacul, aerul și munți de bani pe farfurie pentru a-și îndestula clientela. Am asistat, în urmă cu o săptămână, la inaugurarea pesedistă a lucrărilor la locuințele „ieftine” pentru tineri. Știți cum i se adresa unul din liderii locali ai partidului lui Constantinescu? Cu „domnule ministru”. J Se pare că deja și-au împărțit rolurile într-un viitor guvern social-democrat, condus, bineînțeles, de Geoană, cel care vrea să ne trimită în cosmos. Singura condiție pentru a-l vedea pe individ și pe alții ca el, tot din clica Mazăre, intrând pe ușa din față a Palatului Victoria ar fi ca PSD Constanța să câștige la scor mare alegerile parlamentare de pe 30 noiembrie. Așa că aveți grijă pe cine puneți ștampila. Totodată, pentru a împrospăta sângele partidului la malul mării, Mazăre i-a cocoțat printre candidați pe soția mentorului și protectorului Miron Mitrea și pe fiul ziaristului Sorin Roșca Stănescu. Să mai crească puțin cota partidului, poate or scoate 90%. În spatele pesediștilor la câteva procente, după cum a anunțat ieri liderul PD-L Mircea Banias, pedeliștii constănțeni au și ei planuri mari. Vor să spele rușinea de la alegerile locale, unde au fost tăvăliți rău, cu tot cu Onaca, și să demonstreze că scandalurile care au măcinat organizația în ultimul timp sunt de domeniul trecutului. Au reușit să se debaraseze de balastul pesedist din partid (Moisoiu și ai lui) așa că, cel puțin acum, lupta cu PSD va fi una reală. Au ieșit la atac cu tineri precum Florea, Stavrositu, Chiru, Sponte, dar și cu politicieni mai vechi precum Chirilă, Mironescu sau Iustian. Destul de discreți până acum, liberalii recunosc că nu își propun mai mult de 3 deputați și un senator, obligatoriu Hașotti. Sunt mai degrabă îngrijorați de tortura la care este supus în prezent guvernul PNL, care, cel mai probabil, va lăsa urme adânci și în procentele lor. Liberalii constănțeni au ales să scoată în față figurile cunoscute din partid, actuali deputați, Dragomir și Mihei, și șefi de instituții publice, precum Gropoșilă, Răducu sau Bourceanu. Cele trei partide sunt singurele care pot obține mandate de parlamentari în județul Constanța. Vor mai candida și penegiști, peremiști, udemeriști și, să nu uităm, independentul Stelian Duțu, care vrea să îi ia voturile fostului coleg de partid Zanfir Iorguș. În această ordine de idei, ne așteptăm la o campanie nu foarte spectaculoasă, mai ales că intensitatea confruntării dintre principalele partide va fi disipată pe cele 16 colegii electorale (12 pentru Camera Deputaților și 4 pentru Senat).