Zona Zoster afectează ochii şi capul?

Medicul de gardă

Zona Zoster afectează ochii și capul?

„Am ceva de genul Zona Zoster, medicul mi-a spus că vrea să mă țină sub control, să vadă cum evoluează. Problema e că a început să mă doară tare de tot capul și parcă mi s-a pus o ceață pe ochi. La medicul de familie nu cred că mai are rost să merg. E posibil ca stările astea să fie de la Zona Zoster sau sunt alte complicații? Cu mulțumiri pentru răspuns, Marina”.v v vDoamnă Marina, potrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Clinicii Phoenix Eastern Medical Center, se poate vorbi despre complicațiile bolii Zona Zoster în momentul când sunt afectați nervii cerebrali. Atunci se declanșează durerile de cap, care sunt persistente. De asemenea, complicațiile afectează și ochii, existând riscul de orbire. De aceea, prezentarea la un medic sau chiar la mai mulți specialiști, dacă nu suntem mulțumiți de felul cum suntem tratați, este imperios necesară.De menționat că boala debutează brusc, afectând starea generală a pacientului, conferindu-i o senzație de arsură tegumentară, febră și apariția unor vezicule pe corp. După o săptămână, veziculele se usucă, formând o crustă. În plus, zona zoster este însoțită și de dureri, care pot dura chiar și trei luni, deoarece durerea se propagă de-a lungul nervilor.Cu astfel de lucruri nu e de joacă, deci prezentarea la medic nu devine subiect de negociere nici în familie, nici în altă parte, conchide specialista.