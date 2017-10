VOX POPULI

Zona Casei Căsătoriilor - departe de standardele europene

Ştire online publicată Vineri, 19 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Din vara anului 2005, Harry Khachikian (str. Mihai Eminescu nr. 24, Constanța), întreține o lungă corespondență cu Primăria municipiului Constanța. Dovadă sunt nenumăratele răspunsuri pe care le-a primit de la diversele servicii ale municipalității, respectiv Direcția Corp Control, Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică, Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj etc. Chiar dacă apreciază că sesizările sale au fost analizate de edili, el susține că „răspunsurile primite în scris” nu au schimbat starea de lucruri care provoacă frisoane locuitorilor unei zone cu mari restanțe la capitolul standarde europene. Haosul din preajma clădirii La scrisoarea în care cititorul nostru încearcă să prezinte… decorul din zona Casei Căsătoriilor din Constanța, perimetru care atrage nu doar pe cei care participă la celebrarea căsătoriilor celor dragi, dar îi magnetizează și pe turiști, atrași de farmecul locului, a atașat și o listă cu semnăturile vecinilor săi. H. Khachikian ne-a explicat că scrisori cu un conținut similar a expediat și Primăriei, căreia nu-i poate imputa că nu i-a răspuns. Dimpotrivă, la fiecare aspect sesizat a primit explicații peste explicații. Ceea ce le reproșează autorităților locale este că… măsurile dispuse nu au reușit să pună capăt haosului din această parte a orașului. Speră, însă, că dacă edilii vor ține seama de următoarele propuneri ale locuitorilor străzii Mihai Eminescu, situația va fi mult mai bine gestionată. Parcare cu plată Întrucât, de regulă, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, interval în care au loc celebrări de căsătorii, numărul autoturismelor parcate în acest perimetru este foarte mare, din cauza lipsei unui agent de circulație, se blochează strada, accesul în garajele proprietate personală, traficul fiind și el deviat de persoanele care nu parchează corect. „Credem că, măcar în aceste zile, ar trebui plătită parcarea, pentru a beneficia și primăria de ceva venituri. De asemenea, propunem ca agenții de circulație să fie și ei prezenți în aceste zile. Poate vor reuși să ne scape și de claxoanele infernale ale nuntașilor, de excesul de zel de lăutarilor, începând de la ora 12, până seara, la ora 20, în mod special sâmbăta”. Terenul viran din zonă - toaletă publică O altă „pată” care planează asupra acestui punct de atracție al orașului este faptul că „terenul viran (unde se sfârșește strada Decebal) a devenit toaletă publică pentru nuntașii ce vin la Casa Căsătoriilor, un motiv pentru care, după părerea noastră, se impune intervenția urgentă a autorităților responsabile din municipiul Constanța. Ca să nu mai vorbim de faptul că aici este și raiul cerșetorilor”. Am surprins, deocamdată, doar câteva dintre „of-urile“ locuitorilor unei zone care, se știe foarte bine, nu are voie să fie arătată cu degetul de nimeni. Mizând fie și pe acest punct sensibil, semnatarii scrisorii speră că, de data aceasta, edilii locali vor ține seama și de propunerile lor. 