Zile libere plătite pentru evenimente familiale

„Eu știu că în cazul decesului socrilor, angajații au dreptul la niște zile libere plătite. Eu am fost în situația asta, am lipsit două zile și mi s-a reținut din salariu. Aș mai vrea să știu dacă pot să-mi impart concediul de odihnă după cum am nevoie, tot pentru probleme de familie” - întreabă un cititor.v v vÎntr-adevăr, legislația în vigoare are dispoziții clare ce fac referire la zilelele libere plătite cu ocazia diverselor evenimente de familie ale angajaților, ca și la alte tipuri de concedii. Care sunt acestea, ne spune Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă: 2 zile pentru căsătoria unui copil; 5 zile pentru căsătoria angajatului; 3 zile pentru decesul socrilor, copilului, părinților, soțului; 5 zile pentru nașterea unui copil (plus 10 zile în cazul în care a urmat un curs de puericultură); câteva zile, conform legii, pentru donatorii de sânge; o zi pentru decesul bunicilor, surorilor, fraților; 5 zile la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleași firme, schimbarea domiciliului în altă localitate.Concediu fracționat. Cât privește situația în care salariatul cere angajatorului să-i aprobe numai o parte din concediu, legea îi dă acest drept, însă angajatul este obligat să efectueze cel puțin 10 zile de concediu neîntrerupt pe tot parcursul anului în curs. Cât privește concediul neefectuat, acesta nu poate fi compensat în bani (cu excepția situației de încetare a raporturilor de muncă) și nici nu se poate înlocui cu zile acumulate de concediu rămase neefectuate, cu excepția situațiilor prevăzute de contractele colective sau de lege.