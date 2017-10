Zâmbiţi, vă rog! E pe gratis!

Psihologul te ajută

Zâmbiți, vă rog! E pe gratis!

Valul de probleme pe care criza economică le revarsă asupra românilor îi determină pe unii să recurgă la gesturi drastice și să arunce la coș gesturi simple, care le-ar putea alunga tristețea fără niciun ban, ci doar cu un exercițiu de voință. Natalia Iurașcu (31 ani) are un frate care locuiește în America de aproape doi ani. Zilele trecute, îi povestea că americanii, pornind de la premisa că pe alții „i-ar cam durea în cot” de problemele lor, și-au făcut un obicei din a zâmbi de fiecare dată când îi privești în ochi sau îi întrebi ce mai fac și cum le mai merge. Zâmbetul respectiv este urmat de clasicul răspuns „OK”, urmat și el de zâmbetul de rigoare, fără să semene a fățărnicie: „Chiar dacă nu e demult acolo, totuși fratelo s-a acomodat destul de ușor, încurajat de zâmbetele amicilor americani, care, fie vorba între noi, au și ei destule belele, dar și le țin pentru ei. Concepția lor e ceva de genul că problemele personale trebuie să ți le rezolvi singur, iar dacă te plângi, te pui într-o postură jenantă. Trebuie să vă spun că fratele meu a plecat din țară pentru că era prea multă tristețe în jur și nu mai suporta, el fiind un tip optimist. Aș pleca și eu, dar acum nu se poate. Ce vreau să vă spun e că m-am cam săturat să tot văd fețe triste, oameni care se plâng mereu că viața e grea, cu toate că nu toți sunt la fundul sacului, dar fac din orice fleac o catastrofă. Poate că alții nu se simt atinși, însă pe mine tristețea asta mă contaminează și mă depresează. Practic, nu sunt lăsată să-mi consum veselia, ceea ce e greu de suportat. Aș vrea ca un psiholog să explice, cu mijloace simple, dacă se poate, cum pot obține și românii acel «smile» american? Sigur o mină mai degajată, dacă nu chiar veselă, ne-ar ajuta să suportăm mai ușor problemele pe care le avem fiecare. De asemenea, aș vrea să știu ce să fac pentru ca tristețea altora să nu mi se transmită și mie? Vă mulțumesc!”. v v v Oricât am vrea, nu trăim în junglă, iar oamenii din preajma noastră, ne place, nu ne place, simt nevoia să se descarce, ne-a explicat psihologul Speranța Băcana. Chiar dacă, inevitabil, problemele altora te fac să-ți piară zâmbetul de pe buze, în astfel de situații ideal ar fi să iei lucrurile ca atare și să renunți la gândurile negre, pesimiste, care ți-ar inunda sufletul de tristețe. Gândește-te că atitudinea pozitivă se bazează pe felul cum te simți tu, cum te comporți, cum gândești, nu pe ceea ce fac alții. Chiar și atunci când nu mai suporți văicărelile celor din jur, forțează-te să zâmbești amintindu-ți de cea mai tare petrecere sau pur și simplu de lucrul care te face să zâmbești instantaneu, nu te lăsa cocoșată de tristețea altora. Învață să fii mai relaxată și în asemenea situații și să-i mulțumești destinului că ai o soartă mai bună. „Pentru că cititoarea dumnea-voastră e tânără, ca să fie mereu relaxată, îi recomand să-și agațe pe pereții camerei sau pe birou fotografii în care zâmbește și este fericită printre prieteni relaxați, să-și scrie mesaje haioase pe care să le lipească pe frigider, pe ușa de la baie sau unde îi mai trece prin cap și să se gândească la faptul că oricând există o variantă de o sută de ori mai rea decât cea în care se află în momentul mai trist. Să aibă în vedere că nimic nu e mai frumos decât să fii mereu sigur pe tine și vesel, mai ales că oamenii sunt atrași de o astfel de atitudine și în felul acesta își va face mulți prieteni” - precizează psihologul, care apreciază că veselia poate fi magnetizată prin tot felul de alte mijloace. Ascultarea unor melodii vesele Dacă persoanele cu înclinație spre tristețe au câteva melodii care le înveselesc ori de câte ori le ascultă, ideal ar fi să nu rateze nicio ocazie de a le asculta: în mijloacele de transport sau în mașina personală, dacă se poate și la birou, cu căștile pe urechi, oriunde este posibil. Vestimentația în culori luminoase Întrucât s-a demonstrat că există o legătură directă între culoare și starea de spirit, pentru a nu fi năpădiți de tristețe, ar trebui să adăugăm măcar un accesoriu colorat ținutei noastre. Filmele amuzante înveselesc Chiar dacă, la un moment dat, ai impresia că starea proastă nu are șanse de a trece vreodată, un film amuzant îți poate readuce zâmbetul pe buze, mai ales când ai alături și câteva bucățele de ciocolată, recunoscută pentru capacitatea de a îmbunătăți starea de spirit. Întâlnirile dese cu prietenii Cu siguranță, o șuetă cu prietenii, chiar dacă se mai și bârfește puțin, înveselește spiritele. Și nu în ultimul rând, psihologul apreciază că persoanele care au obiceiul să mediteze își pot crea fericirea în interior. Merită încercate tehnicile care induc energia pozitivă și ne ajută să fim mereu în formă, cu atât mai mult cu cât ele presupun doar un exercițiu de voință. Așa că, zâmbiți, vă rog! E pe gratis!