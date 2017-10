Vreţi să vă facă alţii curăţenia de Paşte? Iată cât aveţi de plată!

Vreți să vă facă alții curățenia de Paște? Iată cât aveți de plată!

Prețurile pentru un pachet de curățenie generală „au înghețat“ la nivelul anului trecut sau chiar au scăzut, fiind cuprinse între 200 și 300 lei pentru apartamente, iar la casă, între 2 - 5 lei/mp, în funcție de gradul de murdărie și de suprafață.Au mai rămas puține zile până la marea sărbătoare pascală, iar curățenia generală este o mare corvoadă pentru gospodine. Dacă unele femei sunt dispuse la orice efort pentru a-și face casa lună cel mult cu ajutorul familiei, altele fac economii din timp, astfel încât să poată plăti o firmă specializată. Există și gospodine care se văd obligate să apeleze la aceste firme din motive de sănătate sau din lipsa timpului necesar, dar numai pentru lucrările mai grele, cum ar fi spălatul geamurilor de la balcoane, curățarea canapelelor, a mobilierului, pe motiv că „întregul pachet ar fi prea scump”. Vestea bună este că, în această perioadă, potrivit firmelor de curățenie contactate, curățatul canapelelor și al covoarelor constituie bonusuri din partea firmei.Tarifele sunt negociabileÎn principiu, tarifele practicate de firmele de curățenie sunt cele menționate mai sus, dar trebuie precizat că acestea pot fi negociate, după vizualizarea spațiilor ce urmează a fi igienizate. Iar prețurile pot coborî, în funcție de gradul de încărcare. De exemplu, Anton Crișan, administratorul firmei constănțene de curățenie „Master Clean”, a ținut să precizeze că, deși nu lucrează cu alpiniști pentru spălatul geamurilor de la balcoanele blocurilor, totuși, dotările cu prelungitori permit ca asemenea lucrări să fie de maximă calitate. În plus, mai ales clienții fideli, nu plătesc nimic pentru curățatul covoarelor sau al canapelelor.Paletă largă de servicii Curățenia generală presupune accesul în toate cotloanele casei, iar pentru a fi executată ca la carte, firmele specializate sunt dotate cu aparatură de ultimă generație cu injecție și extracție murdărie. Dotări care fac posibile curățarea direct, la domiciliul clientului, a canapelelor, saltelelor, fotoliilor. Tiberiu Nejloveanu, administratorul SC Ideal Tima Clean, ne-a spus că se folosesc aparate de presiune cu abur pentru grilele de aerisire și locurile greu accesibile, aparate cu presiune de apă pentru spălarea teraselor, a fațadelor de clădiri. Iar cei interesați de împrospătarea suprafețelor interioare din granit, marmură, lemn etc., pot solicita servicii de cristalizare, ceruire, șlefuire etc. De asemenea, aceste firme pot fi contactate și pentru curățenia după renovarea locuinței, după constructor etc. „Față de anul trecut, firma noastră a scăzut tarifele, iar clienții fideli se bucură de bonusuri considerabile”. Iar cei care, chiar și așa, nu și le permit, pot angaja o menajeră pentru o zi de curățenie sau câteva ore, în funcție de situație, tot apelând la firmele specializate în servicii de curățenie.Sistemul abonamentelorPe de altă parte, cei interesați de servicii de curățenie la domiciliu sau la birourile, spațiile firmelor pot face abonamente săptămânale, lunare sau pe ce perioadă își doresc. Tarifele sunt negociabile, în funcție de ritmicitatea lucrărilor, de supra-fețe, de gradul de încărcare etc. Având în vedere concurența de pe această piață și tendința clienților de a opta pentru servicii mai ieftine și de calitate, firmele de curățenie ge-nerală susțin că își pun imaginația la grea încercare pentru a-și mulțumi clienții.Angajați sănătoși, cu cazier curatDe precizat că pot fi angajate la firmele cu profil de curățenie generală numai persoane cu aviz medical periodic, cazier verificat și asigurate împotriva daunelor provocate în timpul muncii.