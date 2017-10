Vreţi să renunţaţi la serviciile firmei de repartitoare? Aflaţi de ce nu se poate!

Vreți să renunțați la serviciile firmei de repartitoare? Aflați de ce nu se poate!

Locatarii cer anularea taxei „de citire“ pe care o plătesc lunar firmei de repartitoare pe motiv că, în realitate, ei sunt cei care fac oficiul de citire a contoarelor.În replică, cei vizați precizează că taxa respectivă nu este una „de citire“, ci de defalcare a costurilor. Pentru clarificare, taxa de citire este plătită doar de cei care dețin repartitoare cu transmisie radio.Mult disputatele aparate pentru contorizarea electronică a consumului de căldură folosesc tehnica de măsurare cu doi senzori. Un sen-zor măsoară temperatura pe suprafața radiatorului, iar celălalt, temperatura camerei. Consumul de energie este calculat pe baza diferenței dintre aceste două temperaturi. Ast-fel de măsurători nu sunt înregistrate ca un consum real de energie, ele fiind corectate în funcție de tipul radiatorului (număr de elemenți, material constructiv) și amplasarea camerei în cadrul imobilului (parter, ultimul nivel, cu expunere spre nord etc.). Repartitorul este capabil să facă distincția între temperatura radiatorului și cea a mediului ambiant (căldura provenită de la soare, sobe, șeminee sau alte surse de căldură), înregistrând un consum de energie termică numai în cazul în care temperatura radiatorului este mai mare decât temperatura camerei, când există emisie de căldură din sistemul de încălzire, prin intermediul radiatorului. Mai mult, ele sunt dotate cu sistem de autocitire, beneficiarii nefăcând altceva decât să transmită mai departe cifra care apare pe ecranul repartitorului.Taxa de citire nu existăPornind de la această realitate, Ionuț Buda, din cadrul firmei constănțene de repartitoare ELSACO, a dorit să clarifice ambiguitățile locatarilor a căror percepție este aceea că taxa lunară pe care o plătesc firmei de repartitoare, respectiv 8 lei pentru fiecare repartitor, este una de citire. Din moment ce contoarele sunt prevăzute cu sistem de autocitire, este total falsă această impresie. Este adevărat că firma încasează bani din partea beneficiarilor, însă aceștia reprezintă așa-numita taxă de defalcare. Practic, locatarii trec într-un fluturaș consumul indicat de repartitorul montat pe calorifer, îl depun într-o cutie la parterul blocului, iar de acolo, fluturașii sunt ridicați de către firma de repartitoare, care face defalcarea consumurilor de căldură din factura RADET, în funcție de înregistrările repartitoarelor, pe baza programului complex de calcul acreditat de ANRSC.„Bani aruncați pe fereastră“„Dacă tot ne iau taxa de citire, să-și pună oameni să vină să citească de la firmă contoarele. Noi avem cinci scări în bloc cu o sută de apartamente, este imposibil ca toată lumea să transmită cifrele corecte. Firma de repartitoare încasează opt lei pe repartitor pe ceea ce citim noi” (Mircea Vișoianu). „La noi în bloc unul și-a pus calorifer și în balcon, consumă mult, iar împărțeala vine la comun. Dacă plătea la paușal, înțeleg. Trebuie să vină cei de la firmă să citească repartitoarele, că de aia ne iau banii” (V. Horațiu). Se caută din orice să ne jecmănească. Am propus la asociație, mai bine toată lumea să renunțe la repartitoare, pentru că avem gigacalorimetru la fiecare scară și cu asta basta, nu mai aruncăm cu banii pe fereastră pentru citirea care tot noi o facem” (Anca Lupu). „Firma de repartitoare se arată când nu mai primim căldură, ca să vadă ultimul index, să-l dea pe zero, ca să înceapă la anul de la zero, iar noi îi plătim lună de lună” (Maria Bineață).De ce nu se poate renunța la firma de repartitoare?Și, totuși, asociațiile nu au voie, prin lege, să renunțe la serviciile firmelor de repartitoare. De ce? Potrivit lui Ionuț Buda, Ordinul nr. 343 din 2010 al ANRSC arată că repre-zintă contravenție ca o persoană neacreditată să facă calculul în funcție de datele arătate de reparti-toare. Un alt aspect important este acela că un calcul făcut de o per-soană fără acreditare nu reprezintă bază de calcul legală pentru persoa-nele care beneficiază de subvenție: „S-ar putea trezi unele asociații unde alte persoane fac calcule după repartitoare că le cere statul banii înapoi. Noi suntem singurii acreditați pentru asemenea calcule”.