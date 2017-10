Vreţi să plătiţi mai puţin la căldură? Aflaţi cum!

7

Caldura, casa mea proprietatea cui?

I primul randtrebuie terminat cu dobitocul asta de Mazare care s-a autointitulat "lider politic cu greutate"si aici in primul rand pensionarii sa deschida ochii de la cineprimesc punguta cu cadouri dela Mazare sau de la cetateanul de rand???? 2 RADET-ul si CET-l trebuiesc urgent oprite, nu sepoate ca tu proprietarul unui apartament daca nu- poti plati caldura sa nu ai posibilitatea controlului de cost ale agentului termic si daca nu locuiesti o perioada intr-un imobil sa fii obligat sa platesti pentru ca RADET-ul are incompetenta de a nu contoriza corect. Daca nu-ti poti plati fatura la caldura asociatia de proprietari te itrimite in judecata sa nu mai punem la socteala ca se arunca pisca in curtea asociatiilor de proprietari. Fac apel la toti cei afectati sane unim intr-o asociatie si sa depunem o petitie sau sainaintam in judecata la CEDO in legatura cu drepturile consumatorului in raport cu un furnizor de servicii care detine monopol in sectorul de activitate al utilitatilor. VA multumesc.