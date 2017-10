Vreţi să încropiţi o mică grădiniţă la domiciliu?

Vreți să încropiți o mică grădiniță la domiciliu?

Ați întrerupt munca pentru a vă crește copilul și n-o mai scoateți la capăt cu cheltuielile? Aflați că aveți posibilitatea ca, la propriul domiciliu, să puteți îngriji, cu acte în regulă, alături de copilul dumneavoastră, până la alți cinci copii.Mariana Oprea (37 ani) și-a dorit enorm un copil, a urmat nenumărate tratamente, pentru ca în urmă cu doi ani și opt luni, barza să coboare și pe hornul casei sale, aducându-i o frumusețe de băiat. Concediul legal pentru îngrijirea copilului a expirat, însă tânăra mamă nu are un loc de muncă. Pur și simplu nu poate sta departe de micuț opt-zece ore pe zi: „Am încercat să merg la serviciu, dar mai mult de o lună n-am rezistat. Acest copil înseamnă totul pentru mine și soțul meu, vreau să crească sub ochii mei, să fie îngrijit ca la carte. Din cauza crizei, firma pe care o are soțul scârțâie din toate încheieturile, a făcut demersuri la Registrul Comerțului s-o suspende. Copilul cere cheltuieli mari, iar noi nu mai facem față. Tot gândindu-mă, mi-a venit ideea să fac niște cursuri de bonă, ca să pot avea grijă și de alți copii, nu vreau să fac munca asta la negru, evaziunea fiscală nu e de mine. Am o prietenă în București care mi-a spus că acolo se fac niște cursuri pentru așa ceva, care îți permit să crești chiar și mai mulți copii. La Constanța, dacă ridici pretenția asta, te cred nebună! Eu mă declar capabilă să-mi fac o mică grădiniță acasă, am spațiu suficient, dar nu știu unde se fac aceste cursuri de calificare. Din câte m-am interesat eu, la Constanța nu se face nimic pe această linie”.Bone cu statut de PFADe la sfârșitul anului trecut, femeile au oportunitatea de a în-griji, la propriul domiciliu, chiar și mai mulți copii, dar nu… la negru, ci cu acte în regulă. Este vorba despre proiectul intitulat „Bona zonală“ sau mamă contracost la propriul domiciliu pentru unul sau chiar cinci copii. Dacă în România este ceva inedit, conceptul de bonă zonală funcționează deja în Occident, unde femeile dintr-o anumită zonă se organizează singure, lăsându-și copiii în grija uneia dintre ele, contra unei sume de bani, pentru ca celelalte să poată munci. Proiectul româ-nesc este susținut de Asociația „Mame pentru Mame”, prin organizarea unor cursuri gratuite de calificare în meseria de bonă a femeilor afectate de criza economică, în parteneriat cu o firmă de calificare/recalificare în meseria de bone, care asigură cursurile de formare și obținerea statutului de PFA (persoană fizică autorizată) pentru bone. Cine poate urma cursul?Proiectul este destinat femeilor afectate de criza recentă, la cursurile de bone zonale putându-se înscrie absolvente de studii medii în 2008 care nu și-au găsit un loc de muncă, și-au pierdut locul de muncă, mamele care au fost nevoite să stea cu copiii acasă mai mult de doi ani, dar și pensionare cu pensie minimă. Cursul este unul de atestare profesională, după absolvirea căruia se va susține un examen pentru acordarea unei diplome de competență (statut de persoană fizică autorizată), valabilă pe viață. Prin acest sistem, bonele-PFA vor avea un venit pentru care vor plăti impozit și pot să stea acasă și cu copiii lor, dacă au, iar mamele se pot reîntoarce la muncă liniștite că și-au lăsat copiii pe mâna unor persoane instruite corespunzător. Persoa-nele interesate pot suna la telefoanele 0726.017.462 sau 0726.017.424.Și AJOFM Constanța pregătește boneDe la Elena Fleancu, inspector în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Mun-că (AJOFM), am aflat că agenția derulează un proiect de pregătire a îngrijitoarelor de copii (bone), tot în regim gratuit. Solicitantele (șomere sau fără loc de muncă) trebuie să se adreseze AJOFM (Constanța, strada Lacului nr. 4, telefon 0241.481531), cu o cerere scrisă.