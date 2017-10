Vrei să nu te mai atace maidanezii din Constanţa? Iată ce trebuie să faci!

Vrei să nu te mai atace maidanezii din Constanța? Iată ce trebuie să faci!

Dacă v-ați săturat să trăiți cu teama că oricând puteți cădea pradă câinilor hămesiți, un dispozitiv modern cu ultrasunete, mic și ușor de purtat în buzunar sau geantă, vă poate ajuta să goniți câinii. Comenzile se pot face prin internet, iar plata la primirea aparatului, costul fiind între 50 și 100 lei.Când este vorba de câinii fără stăpân, toată lumea învinovățește primăria că nu gestionează problema, iar dacă patrupedele agresive au stăpâni, proprietarii sunt cei arătați cu degetul. Dacă nu ar fi agresivi, nici măcar persoanele care nu iubesc animalele nu le-ar fi ostile bieților câini. Din păcate, agresivitatea rămâne cea mai serioasă problemă de comportament a câinilor, mușcăturile acestora, multe severe, chiar fatale, continuă să fie cazuri de urgențe medicale, statisticile arătând că jumătate din victime sunt copii sub zece ani. Pentru a-i ajuta pe trecători să meargă liniștiți pe stradă, fără teamă că pot fi mușcați de câini, Ziadin Murat, instructor-dresor al Asociației Chinologice din Constanța și vicepreședinte al Clubului de dresaj din România, ne-a spus că există niște aparate al căror rol este să țină câinii la distanță. Ca un fin cunoscător al comportamentului canin, a ținut să atragă însă atenția că niciun câine nu atacă din senin, întotdeauna existând o cauză care-i face agresivi. Iar încălcarea teritoriului, foamea, setea rămân cele mai întâlnite. Având în vedere însă că puțini oameni stăpânesc trucurile ce-i pot ajuta să facă pact cu un câine pornit să treacă la atac, în ziua de azi, datorită numărului mare de persoane mușcate de câini, specialiștii au inventat un dispozitiv cu ultrasunete care pur și simplu gonește câinii, protejând astfel oamenii care se află în preajma lor.Aparate portabile și fixeEste vorba despre niște dispozitive cu ultrasunete moderne, de mici dimensiuni și cu o greutate de circa o sută de grame, concepute special pentru intimidarea câinilor cu apucături agresive. Acestea pot fi folosite cu succes și pentru programele de dresaj, obligând animalele să se oprească pe motiv că nu au executat corect comanda. Emisia de ultrasunete de înaltă frecvență, care sunt percepute doar de câinii din vecinătate, acționează cu eficiență la o distanță de circa 20 de metri față de animal, în cazul aparatelor la purtător, și de 50 de metri, dacă se folosesc aparate fixe (acestea se pot monta, de exemplu, sub streașina casei și pot îndepărta atât câinii, cât și păsările răpitoare). Dacă trecătorul are în buzunar sau în geantă acest dispozitiv și vede un câine sau mai mulți, va trebui să îndrepte aparatul spre animale și să acționeze succesiv un buton timp de două-trei secunde. Reacția normală a câinelui este de a se opri și, în multe cazuri, chiar de a se retrage. Este bine că emisia de ultrasunete nu provoacă niciun rău fizic animalului, ci doar un disconfort și senzația de teamă că este amenințat de un pericol. De asemenea, astfel de dispozitive sunt utilizate și pe aeroporturi, pentru gonirea înaripatelor tentate să-și facă un cuib chiar în motorul avionului.„Există posibilitatea ca anumiți câini să fie prea bătrâni și să nu mai audă sunetele emise. Din fericire, în jurul vârstei de zece ani, le scade și capacitatea vizuală, auditivă, dar și tendința de agresivitate” – ne-a mai spus dresorul.Dispozitive antilătratSă faci scandal în bloc sau să chemi toată ziua poliția din cauză că ești deranjat de câinele vecinului când ți-e lumea mai dragă chiar că nu este o plăcere pentru nimeni. Pentru aplanarea acestui gen foarte întâlnit de conflicte, Ziadin Murat recomandă achiziționarea unor dispozitive antilătrat, al căror scop este de a opri patrupedul să mai latre. Sunt ca o zgardă, care oprește câinele să mai latre. Există și aparate cu senzori care se pot pune pe o masă și când câinele începe să latre, se declanșează imediat un semnal acustic, iar animalul tace brusc. Cât privește ideea că dacă stă toată ziua singur în casă, câinele se va răzbuna lătrând, specialistul ne-a spus că este complet falsă, precizând că dacă un câine este plimbat dimineața și seara câte o oră (nu doar scos afară cu scopul de a-și face nevoile fiziologice), nu va fi afectat de singurătate: „Nu-ți cumperi un câine ca să-ți fie ție bine, iar vecinii să ducă o viață de coșmar! Nici legea nu permite să tulburi liniștea aproapelui!”.