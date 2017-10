Vrei să cumperi o casă? Cum eviţi să te… ţepuieşti singur

Vrei să cumperi o casă? Cum eviți să te… țepuiești singur

Au dat arvuna „cu martori”, au demarat renovarea apartamentului, iar proprietarul nu mai vrea să le vândă.În anii de boom imobiliar, a curs multă cerneală în presă pe tema țepelor, unele ajungând să depășească orice imaginație omenească. Nici în ziua de azi, când piața imobiliară a scăzut drastic, astfel de incidente n-au dispărut: „Prieteni de-o viață, încredere oarbă… Din cauza asta, când soțul a bătut palma cu cel mai bun prieten al nostru, să ne vândă un apartament, cu toții ne-am zis că nu e cazul să cheltuim aiurea pentru precontract - aspirator de bani și-atât… Nici arvună n-a vrut prietenul să ne ia, eu am fost cu ideea să-i dăm 25.000 de lei, când mi-a dat cheile de la apartament ca să începem renovarea, soțul fiind plecat din țară. Diferența ne-am înțeles să i-o dau tot eu, la sfârșitul anului, banii sunt în bancă și era păcat să pierdem dobânda. La arvună, el a insistat să ne luăm câte un martor, fără chitanțe, fără nimic… După toate astea, am avut un șoc când ditamai prietenul, profitând că soțul e plecat, m-a sunat să-mi dea arvuna înapoi, că nu mai vinde. Am auzit că ar fi găsit alt client, care îi dă mai mult, a fost o lovitură pentru soțul meu, dacă doar renunța să vândă, era altceva. Am pierdut și 5.000 de lei avansul dat zugravilor, tot pe încredere. Să-mi spună mie unul că-i cere chitanță zugravului pe avans! Plus că am cumpărat și o groază de materiale, toate sunt și acum în apartament… Pe cale legală, putem să-l obligăm să ne vândă tot nouă? Îi dăm cât cere… Ne poate despăgubi cu arvuna zugravilor? Soțul zice s-o lăsăm baltă, dar eu nu mă las!” - ni s-a plâns Miruna Apetrei, care ne-a mărturisit că această „țeapă”, pe care n-ar fi anticipat-o niciodată, i-a determinat familia să aprecieze „rostul” unui precontract, perceput și de alții ca un „aspirator de bani”.Valoarea actului autenticPotrivit consilierului juridic Carmen Gigică, în lipsa unui act autentic, în cazul de față - un precontract de vânzare-cumpărare, practic, nu există niciun angajament oficial între părți. Totul, din cauză că abia în momentul semnării precontractului de vânzare-cumpărare, partea care s-a angajat să vândă locuința se obligă să și finalizeze tranzacția. Iar fără aceste garanții asumate într-un act autentic, precontractul ar fi rămas, într-adevăr, un simplu „aspirator de bani”.Arvuna - recuperată și întreit!Pe de altă parte, de obicei, în covârșitoarea majoritate a precontractelor de vânzare-cumpărare este inclusă și o clauză conform căreia, dacă vânzătorul-promitent nu-și respectă obligația asumată de a vinde la termenul stabilit, el se obligă să restituie cumpărătorului-promitent cel puțin avansul dat, dublul sau chiar triplul sumei, în funcție de cum s-au înțeles la semnarea precontractului.DespăgubiriCât privește recuperarea cheltuielilor deja angajate cu renovarea apartamentului promis vânzării, acest demers presupune deschiderea unei acțiuni în instanță, îndreptată împotriva proprietarului. Însă, vor trebui aduse dovezi care să le și certifice.Cât ajută chitanța de mânăChiar dacă este de notorietate faptul că toți zugravii primesc un avans, când se apucă de treabă, fără ca proprietarii să facă un act oficial care să confirme plata, ideal ar fi ca în astfel de situații să existe măcar o chitanță de mână, care, dacă e vorba de sume mai mici, poate fi acceptată ca probă în instanță.