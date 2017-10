Vrei o bonă de sărbători? Unde o găseşti şi cât costă

Vrei o bonă de sărbători? Unde o găsești și cât costă

„Supraveghetorii“ de încredere pentru copiii, vârstnicii neajutorați și implicit pentru proprietățile dumneavoastră pot fi „închiriați“ și cu ora, pentru 20 de lei. Pentru Revelion (24 de ore), tariful este de circa 100 euro.Vă este dor de un party de Crăciun, de Revelion sau pentru ambele momente, dar nu aveți o persoană de încredere sau disponibilă, pe mâna căreia să vă lăsați copiii și casa. Primul gând al celor aflați în asemenea situații ar putea fi renunțarea la idee, mai ales dacă există experiențe anterioare negative, avându-le drept eroine pe bonele care au dezamăgit. Într-o asemenea situație se află și Aida G.: „Mă interesează o persoană de încredere, cu cazierul curat, care să stea la mine acasă din 26 decembrie până pe 3 ianuarie și să aibă grijă de copil și de socri. Am avut o femeie la copil, mi-a făcut o groază de necazuri, dar n-am avut ce să-i fac, nu era angajată… mă interesează un om care să răspundă dacă o să fie cazul, mi-e frică să las totul pe mâna oricui! Dacă e nevoie, facem contract prin notar, dau declarații la poliție, orice…”.v v vÎntr-adevăr, găsirea unei persoane potrivite care să aibă grijă de copii, de vârstnicii neajutorați sau de bolnavii din familie este o mare aventură oricând și cu atât mai mult de sărbători. Cât despre bone, a curs multă cerneală în presă - atât din România, cât și din alte țări - pe tema abuzurilor inimaginabile pe care le-au exercitat unele dintre așa-zisele dădace asupra copiilor lăsați în grijă. De aceea, chiar și oamenii legii recomandă angajarea cu forme legale pentru asemenea servicii a unor persoane cu pregătire de specialitate, verificate din punct de vedere psihologic și al sănătății, în general, și, lucru extrem de important, având cazierul curat, la zi. Or, asemenea persoane pot fi contactate numai prin agențiile de profil. Potrivit informațiilor reprezentanților agențiilor constănțene de babby-sitting contactați, încă mai puteți să faceți solicitări pentru bone… de ocazie, adică numai pentru perioada sărbătorilor.Servicii plătiteAșadar, agențiile de profil sunt cele care perfectează acest angajament între bonă și familie, iar plata se face direct către agenție. Cât privește costurile pentru perioada sărbătorilor, o bonă sau o persoană angajată să aibă grijă de vârstnici sau de bolnavi, poate fi închiriată și cu ora, fără a exista un număr minim sau maxim de ore (20 de lei pe oră). În schimb, pentru Revelion, se practică un tarif general, de 100 euro, estimat pentru 24 de ore (de regulă, din 31 decembrie - ora 19,00, până la ora 19,00 a zilei de 1 ianuarie). Cei care au veleități de negociatori și le pot exploata, căci unele agenții sunt dispuse să mai lase din preț.GaranțiiCu toate că mass-media abundă în anunțuri prin care tot felul de persoane își pun la dispoziție serviciile de bone, îngrijitoare etc., oamenii legii sunt de părere că dacă nu cunoașteți foarte bine persoana, ideal ar fi să aduceți acasă personal calificat și acreditat de Agenția pentru Forțe de Muncă, prin intermediul firmelor de profil. Acestea pot plasa atât personal pentru îngrijire copii, vârstnici, bolnavi cu diverse afecțiuni, care nu se descurcă singuri, persoane care nu pot fi plasate prin aceste firme dacă nu au și cazierul curat sau lecțiile bine făcute. Practic, aceste firme garantează pentru integritatea lor morală, pentru profesionalismul lor, deci puteți să vă lăsați cu încredere casa și persoanele dragi pe mâna lor, mai ales că profesia de bonă este recunoscută oficial și pre-supune angajarea în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică sau prin desfășurarea activității ca persoană fizică autorizată.Precizăm că oferta agențiilor de babysitting și menajere poate fi consultată și pe internet, unde puteți găsi și informații privind modalitățile de contact. Însă, toți reprezentanții firmelor cu care am discutat ne-au spus că procedura obligă la o deplasare la sediul firmelor, pentru încheierea angajamentului (nu se fac contracte sau angajamente online), unde se și achită costurile, în funcție de durata și tipul serviciilor și, evident, se face cunoștință cu viitorul angajat.