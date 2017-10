Veterinarul pe recepție

„Vreau un terapeut pentru copilul meu!“

„Fac parte dintr-o familie care iubește foarte mult animalele. Problema este că am intrat într-o familie care nu le suportă, soțul meu le urăște, cu toate că este un om bun. Nenorocirea este că avem un copil de patru ani care este mai sensibil, nu pot să spun că are probleme de handicap. I-am spus soțului că un câine ar fi foarte bun terapeut pentru el, dar nici nu vrea să audă. Poate că dacă vede scris ce influență are un animăluț pentru un copil sensibil o să-și calce pe inimă. Sper ca medicul veterinar să mă ajute. Vă mulțumesc foarte mult”.Că animalele de companie reprezintă un element foarte important pentru dezvoltarea psihică și emoțională a copiilor, dar și un factor de echilibru pentru adulți o confirmă și medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. În plus, toate studiile pe această temă au demonstrat, de-a lungul timpului, efectul benefic pe care îl au asu-pra oamenilor necuvântătoa- rele domestice. Potrivit uneia dintre ipotezele majore referitoare la relația om-animal, există o nevoie umană fundamentală de a fi în comuniune cu celelalte orga-nisme vii. Și nu în ultimul rând, a avea un animal în preajmă în-seamnă și o garanție pentru ame-liorarea sănătății fizice și emoționale, efectele terapeutice ale animalelor domestice fiind recunoscute. Cât privește copilul cu probleme de sănătate, acesta poate avea multe de câștigat dacă are alături un animal, fie și pentru că îl responsabilizează. Atenție, însă, alegerea unui câine sau a unei pisici depinde și de manifestările bolii copilului, cât și de felul cum se implică părinții. Câinele rămâne totuși animalul ideal, căci este mai afectuos decât o pisică.