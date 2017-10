„Vreau să ies de sub papuc, prea las totul de la mine!“

Pentru a funcționa, compromisul nu ar trebui perceput ca o cedare doar din partea unui partener, dar nici ca un câștig numai pentru celălalt. Tocmai în asta constă forța lui: să se ajungă la el prin consens mutual și nu prin impunere din partea vreunui partener. Întrebarea este cât de mult trebuie să cedezi într-o relație? Toate studiile arată că relațiile într-un cuplu nu se află întotdeauna pe un teren lin. De asemenea, dificultăți pe care unii le trec ușor cu vederea devin adevărate catastrofe pentru alții: „Pe soțul meu îl deranjează și unele lucruri pe care le fac, dar cel mai tare îi stau în gât lucrurile pe care nu le fac, majoritatea țin de gospo-dărie. Asta e, nu pot să le fac pe toate, am copil mic și prefer să mă ocup de el, decât să am casa bec tot timpul. Ca să fie liniște în casă, las totul de la mine, înțelegeți, totul... Dar, atenție, chiar soacra mea, adică mama lui, mi-a atras atenția că nu e bine să exagerez și că dacă las numai de la mine, așa o să rămână pe viață. Mi-a spus toate astea pentru că își cunoaște băiatul bine și simte că profită și mă ia de fraieră. Aș vrea să știu cât trebuie să las de la mine ca să am și eu un cuvânt de spus fără scandal? Pentru mine e complicat, nu mă descurc în chestii din astea, mereu am preferat să tac și să duc, dar uneori obosesc. Cu mulțumiri, L. G., 34 ani)“. Arta de a face compromisuri! Pentru a avea o viață de cuplu liniștită, tocmai în situații în care încărcătura emoțională este foarte mare, trebuie să știm cum să facem compromisuri, iar psihologii avertizează că mulți se feresc de asta, confundând compromisul cu o cedare în fața celuilalt, nereușind să-și depășească frustrările acumulate urmare abandonării propriilor crezuri. Trăiesc chiar cu senzația că au fost păcăliți și nu vor să mai cedeze, ba chiar își fac planuri agresive de impunere a propriei dorințe sau se complac să suporte mai departe situația. În cazuri de genul celui relatat mai sus, se impune ca ambii parteneri să fie activi în găsirea unei soluții și suficient de calmi, astfel încât să nu permită unui moment de furie să-i împiedice la evaluarea corectă a conflictului iscat. Căci, adeseori, certurile sunt cauzate de discuții în care unul dintre parteneri este furios și acuzator, atitudine care lasă în urmă un sentiment de devastare și imposibilitate de a depăși cu adevărat situația. Secretele compromisului… l Discutați despre situația apărută calm și sincer, explicați cum înțelegeți dumneavoastră lucrurile și care vă sunt sentimentele și cereți partenerului să facă același lucru! l Fiecare ar trebui să-și spună, dar pe rând, punctul de vedere și apoi acesta să fie discutat. Nu este recomandat să vă întrerupeți partenerul înainte de a fi terminat ce are de spus! l Decideți care sunt soluțiile acceptabile din punctul dumneavoastră de vedere! Gândiți-vă dacă acestea sunt corecte din punctul de vedere al partenerului și luați în calcul ce vrea el să obțină, de fapt. La rândul lui, și partenerul trebuie să propună soluții acceptabile pentru el, dar care iau în calcul și ceea ce e bine pentru ambele părți aflate în conflict! l Un compromis este, de fapt, o promisiune de ambele părți și aveți grijă să vă respectați promisiunile, pentru că, altfel, situația se va înrăutăți și mai mult! Relația de cuplu - o negociere continuă! Nu uitați că o relație este, în cele din urmă, o permanentă negociere! De aceea, psihologii recomandă să nu lăsați prea multe lucruri nediscutate, pentru că șansa de a avea o relație liniștită crește cu cât vă cunoașteți mai bine! Mai mult decât atât, specialiștii spun că o relație nici măcar nu poate dura fără el, din cauză că „măria-sa“, compromisul, nu este doar o modalitate prin care un cuplu poate fi fericit, ci și aceea de a păstra această stare de bine.