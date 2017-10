„Vreau să fac un testament de care să nu ştie nimeni!“

„Vreau să fac un testament de care să nu știe nimeni!“

Printre cele câteva tipuri consacrate de testament se numără și așa-zisul testament mistic (secret), mai puțin cunoscut, semnat de testator, definit drept un act sigilat, strâns, prezentat judecătoriei în vederea efectuării formalităților de suprascriere. Atins de necaz, de boală, de singurătate, descurajat în ceea ce privește șansele lui de vindecare, un cititor în vârstă de 53 de ani, care a insistat să-i păstrăm anonimatul, are o problemă pe care, în alte condiții, ar fi trebuit să și-o rezolve singur, nicidecum cu ajutorul presei: „Cu toate astea, deschid ușa redacției spre ajutor. Sunt un fel de Stan Pățitul: părinții mei au fost căsătoriți cu acte și împreună au avut o casă în Cluj, cumpărată din banii mamei. Numai că notarul a făcut o greșeală și în acte apărea doar tata ca proprietar. După aia au divorțat, eu cu mama am venit în Năvodari. Între timp, tata a decedat din cauza unui cancer, iar pe casa de la Cluj s-a făcut stăpână o mătușă, că așa a scris tata în testament. Un avocat mi-a zis că pot să stric testamentul. Trebuia să deschid proces la Cluj, să mă țigănesc, am renunțat. Roata se învârte și acum eu am probleme de sănătate. La mine situația e și mai încurcată, sunt recăsătorit, am un băiat cu soția actuală, iar ea mai are o fată cu primul soț. Problema e că mai am un copil, recunoscut de mine, îmi poartă numele, dar am ascuns asta de actuala soție. Am nevoie de îngrijire din cauza bolii, soția s-a cam săturat să mă slugărească și n-am curaj să deschid problema testamentului, s-ar agita cu toții. Din cauza asta vreau să fac un testament de care să nu știe nimeni, dar să fie ceva sigur, legal și care, la o adică, să poată fi anulat numai de mine. Sper că ați înțeles rugămintea mea, vă mulțu-mesc și vă doresc multă sănătate!”. v v v Actul juridic unilateral, prin care cineva își exprimă dorințele ce urmează a-i fi împlinite după moarte, mai cu seamă în legătură cu transmiterea averii sale, se numește testament. Avantajul unui asemenea document este că el poate fi revocat, cu condiția ca testatorul să fie în viață. Pentru validitatea unui asemenea act, însă, consilierul juridic Carmen Gigică face precizarea că se cer anumite condiții de formă, testamentul fiind un act juridic solemn. Legiuitorul a gândit forme de testament pentru toate situațiile posibile. În cazul de față, de exemplu, cel mai potrivit ar fi testamentul mistic sau secret, care este un act strâns, semnat de testator, desigur sigilat, dar prezentat judecătoriei de pe raza localității de domiciliu în vederea efectuării formalităților de suprascriere. Dacă alege această formă, testatorul va trebui să declare în fața judecătorului că dispozițiile din respectivul înscris reprezintă chiar testamentul său, semnat de el, scris de el sau chiar de altă persoană, nu are importanță, semnătura sa fiind condiția esențială. De asemenea, pe plicul sau hârtia sigilată, judecătorul este obligat să întocmească „actul de supra-scriere”, constând în întocmirea unui proces - verbal în care se consemnează prezentarea testatorului (identificat de judecător), declarația acestuia că testamentul este al său și semnat de el.