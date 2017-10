Vrea să se mărite „cu acte“ la 16 ani

Vârsta minimă de căsătorie este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători, însă numai cu respectarea anumitor condiții și cu acordul expres al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, abilitată să acorde o dispensă de vârstă. „Eu am 27 de ani și toți spun că sunt fată bătrână, dacă am rămas neluată până la anii ăștia. Noroc cu mama (tata a murit), care gândește altfel, dar n-are loc de neamuri! M-am săturat să tot fiu întrebată când o să joace ei la nunta mea? Am fost la vreo patru întâlniri aranjate de neamuri, însă nu s-a legat nimic. De aia sunt acuzată că fac na-zuri aiurea și că o să se îmbolnăvească mama de grija mea. Dar nu că am rămas nemăritată v-am deranjat eu, ci pentru că avem mare dandana în familie cu sora mea, care are 16 ani. E diferență mare între noi în toate și, sincer, nici nu prea ne împăcăm noi din cauză că gândim diferit. Mi s-a părut normal să fie așa, pentru că eu o consider un copil. Habar n-am avut că are un prieten de peste un an de zile, care are 23 de ani și e de familie bunicică. Nici mama n-a știut. Problema e că i s-au aprins așa de tare călcâiele că vrea musai să se mărite cu acte și cu nuntă adevărată, să se îmbrace în mireasă. Mama nici nu vrea să audă, iar ea o ține una și bună că, dacă îl scapă pe băiatul ăsta, o să rămână și ea fată bătrână ca mine. I-am spus că legea nu-i dă voie să se mărite, dar băiatul i-a spus că o mint, că sunt geloasă pe ea că se mărită înaintea mea, de-aia îi pun bețe-n roate. Săraca mama, ca să scape de gura și scandalurile ei, și-a luat concediu și a plecat la bunica la țară. De data asta, nici rudele care mă presează pe mine să mă mărit nu cred că e bine ca asta mică să-și ia obligații de la 16 ani! Eu știu că poți să te măriți cu acte după majorat. Aș vrea să aflu de la dumneavoastră care e vârsta legală, ca să se potolească odată asta mică, pentru că ne amenință că e ca și măritată. Acum e plecată cu el pe la munte și Dumnezeu știe ce mai pune la cale!” - Ana V., din Năvodari. v v v Dragă Ana, într-adevăr, vârsta minimă la care este permisă căsătoria în țara noastră este de 18 ani. Însă, potrivit Codului Familiei, și minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători, dar numai din motive temeinice și în temeiul unui aviz medical. De asemenea, după cum ne-a explicat Roxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției de asistență socială și protecția copilului Constanța, pentru căsătoria la această vârstă este nevoie de încuviințarea părinților ori, după caz, a tutorelui și de autorizarea DGASPC în a cărei rază teritorială își are domiciliul. Așadar, chiar dacă părinții sunt de acord cu căsătoria minorului, trebuie contactat servi-ciul juridic din cadrul Direcției de asistență socială și protecția copilului, care, după analizarea cazului, acordă sau nu o dispensă de vârstă și apreciază dacă este sau nu în interesul minorului acea căsătorie. Dacă unul dintre părinți este decedat (cum este și cazul familiei voastre), sau se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este suficientă. În situația în care nu există părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesar acordul persoanei sau al autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești. Și nu în ultimul rând, ar fi bine să-i explici surorii tale că numai căsătoria încheiată în fața ofițerului de stare civilă dă naștere drepturilor și obligațiilor de soți prevăzute în Codul Familiei. Cu foarte mici excepții, cele mai multe solicitări de autorizare de către DGASPC a căsătoriei unui minor vin din partea etniei romilor.