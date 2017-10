Vrăjitoria – un păcat împotriva credinţei adevărate

Vrăjitoria – un păcat împotriva credinței adevărate

„Pe vrăjitoare să n-o lași să trăiască“ (Exodul 22:18). Aceasta însemna, în Vechiul Testament, eliminarea oricărei practici și manifestări a inamicului, adică a lui Satan. Tu să te ții în totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău“ (Deuteronom 18:10-13). Implicarea Anei T. (56 ani, din Constanța), într-o formă de ocultism (cum este considerat și… meșteșugul ghicitului), se datorează unor anunțuri publicitare pe care le-a citit aproape în toate ziarele pe care le-a frunzărit de-a lungul vieții, dar pe care le-a girat cu o atenție specială abia atunci când a avut prima decepție personală. „Eu am un singur băiat, pe care l-am născut după ani grei de tratament și nici acum nu pot spune că sunt liniștită în ceea ce privește sănătatea lui, căci s-a născut cu complicații la inimă. Este student, are 23 de ani și s-a îndrăgostit ca un nebun de o colegă de grupă, care este de religie musulmană și mai mare decât el cu doi ani. Nu avem nimic cu turcii, Doamne ferește, dar noi ținem ca singurul nostru copil să ne aducă în casă o româncă, fată care să-i placă lui, nu nouă, dar să fie româncă. De doi ani de zile încerc să-l despart de această fată, care continuă să ne intre în casă, deși i-am spus în față că n-o să fie în veci nora noastră. Ultima dată, când m-a auzit amenințând-o, m-a insultat tare urât. M-a supărat așa de tare, încât atunci am luat hotărârea să cer ajutorul unei vrăjitoare. O cunoștință m-a îndrumat către o femeie din Mangalia, care mi-a spus, din start, că pentru ea, chestia asta e floare la ureche. Dar m-a avertizat că mă costă o sută de euro, pentru început, fără nici un fel de negociere. Pentru că am acceptat, mi-a cerut buletinul, și-a notat datele mele într-un carnet, apoi mi-a spus să fac rost de un obiect personal al fetei, o fotografie, să-i spun datele ei personale și restul e treaba ei. Adevărul este că, după două săptămâni de… tratament, fiul meu s-a certat cu prietena lui. Cu toate astea, nu vrea să audă de altă fată și tot după ea plânge, dar de data asta, ea îl respinge, semn că vrăjitoarea și-a făcut treaba. Ceea ce mă îngrijorează este că băiatul meu, altădată plin de viață, a căzut în depresie, iar eu am alergat din nou la vrăjitoare, să-l salveze. De atunci, sunt obsedată că am făcut un mare păcat, iar armonia din casa noastră s-a făcut praf. Citesc rubrica dumneavoastră de religie și tare aș vrea să aflu dacă ghicitul este un păcat și din ce motive. Vă mulțumesc și vă doresc un An Nou fericit!”. x x x Prin bunăvoința preotului paroh Vasile Vasile, de la Parohia Cuvioasa Sfânta Parascheva din Năvodari, am aflat că, dacă o persoană este implicată, dintr-un motiv sau altul, care, în viziunea sa, au justificare, într-o formă de ocultism, trebuie să facă eforturi pentru a renunța la acest „păcat și urâciune înaintea lui Dumnezeu. Cere iertare lui Dumnezeu. El te va elibera, te va mântui și te va călăuzi în tot adevărul (Romani 10:13, 1 Ioan 1:8-9, Ioan 1:12, Romani 6:23, Ioan 16:13). Duhul Sfânt este cel care te va avertiza și te va ajuta să faci o distincție clară între ceea ce este păcat și ceea ce este de la Dumnezeu“ (Ioan 16:7-11). Ruperea oricărei legături cu ocultismul este posibilă prin cultivarea a cât mai multor relații cu creștinii și încercarea de a trăi o viață duhovnicească. Dacă, însă, ai încercat să te rogi să-ți schimbi modul de viață, să încetezi orice practică ocultă, dar n-ai reușit, înseamnă că ai nevoie de ajutor, care poate veni din partea unui slujitor al bisericii, capabil să te elibereze de aceste legături păcătoase.