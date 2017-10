Vor să-şi angajeze baby-sittere calificate, dar habar n-au unde să le găsească!

De frica bonelor „teroriste“, suflă și-n iaurt!

Vor să-și angajeze baby-sittere calificate, dar habar n-au unde să le găsească!

Speriați de scandalurile în care sunt implicate tot mai multe bone, părinții nu mai sunt dispuși să-și lase copiii pe mâinile unor persoane recomandate de te miri cine. l „Am un copil de nouă luni și mă pregătesc să încep munca. Mi-am găsit mai demult o femeie care să-l îngrijească, mie mi se pare OK, numai că mama, îngrozită de ce a văzut la televizor, nu mai este de acord să aduc în casă persoane care nu au mai lucrat cu copii. Adevărul e că am referințe bune despre această femeie, dar mi le-a dat o vecină de-a ei și nu mai am pe cine să întreb, pentru că femeia, soție de fost navigator, este casnică, are o pensie de urmaș bună, dar se plictisește. Din cauză că nu a mai îngrijit copii sunt hotărâtă să renunț la ea. Am fost la Forțele de Muncă să mă interesez unde pot să găsesc o bonă calificată, dar mi s-a spus că nu au așa ceva în evidență. Aș vrea să aflu de la dumneavoastră unde pot găsi eu o bonă calificată, pe care s-o angajez cu contract, ca să mă pun oarecum la adăpost? Vă mulțumesc” – D. Fulgu, 27 ani, din Constanța. l „Nu mai angajez o bonă fără contract pentru copilul meu, nici dacă n-aș avea ce să-i dau de mâncare! Numai eu știu cu câte tratamente am făcut acest copil și să-l las acum pe mâna unor teroriste? Nu mă interesează dacă ajunge la pușcărie după ce răul este făcut, problema mea e să găsesc o femeie pregătită, pentru care să-mi garanteze o firmă, nu mătușa, bunica sau vecina. Am fost la ITM, la AJOFM, dar mi s-a spus că nu au în evidențe firme de bone. Parcă nu-mi vine să cred că la un oraș atât de mare să nu existe așa ceva, mă gândesc că au vrut să mă expedieze pe căldura asta. Polițiștii spun la televizor că riscăm dacă angajăm bone fără contract. Așa o fi, dar să ne spună și unde le găsim?” – Cerasela T., 31 ani, din Constanța. v v v Într-adevăr, Gabriela Spătaru, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, ne-a confirmat că în evidențele acestei instituții (care vine în sprijinul cetățeanului cu programe și locuri de muncă cât mai noi), nu există agenți econo-mici care asigură servicii pentru îngrijirea copiilor (babysitting). Or, chiar dacă ar exista în Constanța firme care au în obiectul de activitate și servicii de babysitting, atâta vreme cât nu le declară la AJOFM, ele rămân necunoscute mai ales de cetățenii care nu se pot descurca, după cum ei înșiși au declarat, pe cont propriu. „Este posibil să anunțe aceste activități prin alte forme, de pildă presă, dar Legea nr. 76 din 2002, la art. 10, îi obligă pe angajatori să declare toate locurile de muncă vacante. Sunt prea puțini agenți economici cu un astfel de obiect de activitate pentru că și cerințele sunt foarte drastice și nu chiar ușor de îndeplinit, iar persoanele trebuie selectate cu foarte multă atenție, să fie foarte serioase, pentru că intră în familii și trebuie să aibă abilități care să le permită munca cu cei mici” – a completat reprezentanta AJOFM. La fel de posibil este ca familiile care dețin firme să-și înregistreze bonele în schema acestora, plătindu-le și contribuțiile la stat. Reprezentanta AJOFM ne-a mai spus că au avut oferte pentru această ocupație din partea unor persoane fizice, dar care nu aveau calificare de îngrijitor la domiciliu. Tuturor le-a recomandat să ia legătura cu firmele special acreditate pentru formarea profesională (care pot fi găsite pe site-ul CNFPA.ro), pentru a reuși să obțină atestatul care să le recomande pentru această muncă. Și, totuși, în Constanța există o firmă de babysitting Ne-am interesat pentru cititoarele care au nevoie de o bonă calificată și am descoperit Agenția Casanda Baby (acreditată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă), special creată pentru a veni în întâmpinarea părinților din Constanța care caută pentru copiii lor cea mai potrivită și sigură companie. La numărul de telefon 0241/611433 al acestei agenții, vă puteți edifica dacă valorile dumneavoastră educative corespund sau nu cu cele ale bonei recomandate.