Vor să renunţe la repartitoarele de costuri pentru căldură! (II)

Premieră în rândul asociațiilor de proprietari

Vor să renunțe la repartitoarele de costuri pentru căldură! (II)

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Scriam, în ziarul nostru de ieri, că sute de constănțeni - unii fără o informare corectă prealabilă, alții obligați de majoritatea locatarilor din blocul respectiv, și-au montat repartitoare. Deși logică ar fi fost o scădere a costurilor pentru încălzirea locuințelor, mulți se plâng că după contorizare au primit facturi-record pentru căldură. Suficiente motive pentru ca mărul discordiei să nu lipsească de pe… masa asociațiilor de proprietari. Unii dau vina pe repartitoare, alții consideră că s-a ajuns aici pentru că firmele care calculează costurile au umflat nejustificat tarifele pentru aceste servicii etc. Cert este că, din aceste motive, există asociații împărțite în tabere, care o țin în scandaluri de luni de zile. Într-o astfel de situație conflictuală se află și locatarii blocului TS14A, din b-dul Tomis nr. 231, Constanța. Pentru lămurirea lucrurilor, am solicitat și punctele de vedere ale Uniunii Județene a Asociațiilor de proprietari Constanța, dar și ale firmei de contorizare care are contract cu această asociație, respectiv Fluid Serv Constanța. „Ne-au prins în capcană” Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de proprietari (UJAP) Constanța, nu pare surprins de inițiativa Asociației de locatari nr. 231 de a renunța la repartitoare. Dimpotrivă, ca unul care cunoaște foarte bine… bucătăria unei asociații de locatari, ne-a spus că, de regulă, în astfel de comunități, atunci când se iau inițiative mai speciale este imposibil ca locatarii să nu se împartă în cel puțin două tabare. Este dezamăgit, totuși, de aceas-tă intenție, mai ales că repartitoarele de costuri pentru căldură au arătat clar „cât au plătit unii pentru alții de-a lungul anilor. Din păcate, această asociație nu este înscrisă la noi în uniune, iar ei își fac legea singuri acolo. Dacă vor să renunțe, n-au decât s-o facă, nu-i oprește nimeni!”. Pe de altă parte, reprezentantul UJAP atrage atenția asupra unei alte probleme, pe care nu o poate rezolva nici măcar el în asociația de proprietari din care face parte și al cărei președinte este. „Este vorba despre cele trei firme din oraș care montează repartitoarele și apoi calculează costurile. Problema este că toate au mărit costul serviciilor, au pus un fel de monopol ca și firmele de televiziune prin cablu. Au avut, inițial, contracte cu Uniunea pe un anume cost - de exemplu, la asociația din care fac eu parte, au avut un contract de 0,45 euro de calorifer pe lună. Când creștea euro, creșteau și ei tarifele, dar nu același lucru se întâmpla atunci când scădea cursul euro. Acum vor să-l facă în lei și vine cam de trei ori mai mult decât valoarea contractată inițial cu noi. Din această cauză s-au revoltat locatarii, ne-am revoltat și noi și am sesizat OPC, pentru că firmele astea au niște contracte cu asociațiile și trebuie să le respecte. Din păcate, de la OPC mi-au atras atenția că ei nu răspund la solicitarea uniunii, ci numai la cererea unei asociații de locatari. Pentru că sunt și președinte de asociație la mine la bloc, am sesizat OPC în această calitate, dar iarăși nu am primit răspuns și mă supără treaba asta. Sunt multe probleme adunate în asociații și de cele mai multe ori oamenii au dreptate. Din păcate, la noi legile sunt obligatorii numai pentru cei mai slabi de înger”. UJAP provoacă specialiștii în IT Marcel Dragu ne-a mai spus că majoritatea locatarilor, deși agreează repartitoarele pentru căldură, sunt interesați să afle dacă, în situația în care ar renunța la serviciile firmelor care calculează costurile, ar exista o formulă care să le permită să-și facă singuri aceste calcule. „Treaba asta ne frământă și pe noi și, cu această ocazie, lansăm o întrebare specialiștilor în calculatoare dacă sunt interesați să ne facă un program pentru calcularea costurilor legate de căldură înregistrate de repartitoare și să le vândă asociațiilor?”. „Nu am forțat mâna nimănui!” Pe de altă parte, Cornelia Cazacu, șefa serviciului de contorizare din cadrul Fluid Serv Constanța, ne-a explicat că, din punctul său de vedere, mărul discordiei în Asociația de locatari nr. 231 nu-l constituie repartitoarele în sine, ci „luptele interne, provocate de locatarii care și-au făcut modificări ale suprafeței locative”. Mai mult, a subliniat că tarifele percepute de această firmă pentru serviciile asigurate asociațiilor de proprietari cărora le-au montat repartitoare de căldură sunt „la ora actuală, cele mai mici de pe piață. Se vorbește că am dublat tarifele. Nici vorbă de așa ceva, nu am majorat nici un tarif, nu am trimis nici o notificare la nimeni, am făcut doar niște propuneri de negociere a acestor tarife. Cine este dispus să negocieze are tot dreptul să-și pună propriile condiții. Ce invocă ei sunt doar motive ca să facă plata administratorii. Dacă e monopol, cum spun unii, de ce s-a plâns la dumneavoas-tră numai o singură asociație? Până acum se dădea factură colectivă, dar sunt și asociații care doresc notă individuală și normal că tariful e puțin mai mare în astfel de cazuri. Recunosc, având în vedere fluctuațiile cursului valutar, singura modificare pe care vrem să o facem este ca tarifele să fie calculate în lei și nu în euro, ca până acum. În această idee le-am prezentat asociațiilor o variantă de calcul pentru studiu, dar nu i-a obligat nimeni să semneze și nu înțeleg de ce se leagă acum de treaba asta”. Cele 15 familii din această asociație care nu sunt dispuse, sub nici o formă, să renunțe la repartitoare, atrag atenția taberei adverse că vor ține cu dinții de această „investiție, pentru care am plătit bani grei, indiferent de piedicile care ni se vor pune. O să găsim noi o soluție să plătim căldura pe care într-adevăr o consumăm!”.