Viză de flotant, doar în prezenţa gazdei?

viza de resedinta

Buna ziua.Sunt din Arges insa am locuinta in Constanta.Este necesar sa fac viza de resedinta in Constanta in acest moment pentru a primi loc de parcare la bloc dar nu ma pot deplasa din cauze medicale acum .Pot sa fac procura unei rude din constanta sa ma reprezinte la SPCLEP pentru obtinerea vizei cu toate actele originale inclusiv buletinul?Cererea o pot descarca dupa site(anexa 19)ca sa fie semnatura mea .