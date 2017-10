Viscolul din ultimele zile - coşmarul constănţenilor

Viscolul din ultimele zile - coșmarul constănțenilor

Este adevărat că, săptămâna trecută, județul Constanța a fost puternic lovit de viscol și că, în aceste condiții, circulația a fost dată peste cap, transportul între Constanța și localitățile învecinate fiind, practic paralizat. Dacă cititorii noștri pot înțelege că ninsorile abundente și vântul puternic au creat foarte mari probleme autorităților, ei nu le pot acorda circumstanțe atenuante pentru modul în care au acționat pentru deszăpezirea marilor artere rutiere ale orașului și, mai ales, pentru faptul că „n-au avut ochi pentru străzile laterale, ca și când toată lumea locuiește pe marile bulevarde, unde, nici acolo n-au făcut treabă ca lumea!”. (Adriana Nistor, Constanța, zona Coiciu) l „Au mozolit un pic zăpada și, cu asta, basta, și-au făcut treaba! Numai așa, ca să consume motorină, că de circulat, s-a circulat ca vai de lume zilele astea!” ( Victor, din Constanța). l „M-am învârtit o oră jumătate vineri cu mașina prin zăpadă, ca să pot ajunge la muncă. A trebuit să chem un taxi, dar taximetristul mi-a atras atenția să merg până la bulevardul Lăpușneanu, că nu se îngroapă el în nămeți prin cartiere. M-am conformat, ce era să fac, dar am așteptat o grămadă la șosea. Nu vă mai spun ce scandal între noi când s-a pus problema plății. Omul mi-a cerut un milion lei vechi, dar a fost nevoit să se mulțumească și cu 300.000. Pe strada mea, altă dandana: după ce curățasem în zona casei mele cum am putut mai bine, niște vecini binevoitori mi-au pus zăpada la loc…”. (Mihai Tudor, din Constanța) l „Bătaie de joc, domnule, cu primăria asta! Primarul nostru își face concediul prin nu știu ce țări exotice și nu-i pasă de noi. Păi, este posibil ca, la ora 7 dimineața, în prima zi de ninsoare, pe marile bulevarde să nu fi acționat nici un utilaj de deszăpezire? Abia după 7 au început să miște ceva, dar în nici un caz n-au curățat ca lumea. A fost un adevărat calvar și circulația pe jos, din cauză că trotuarele erau pline de nămeți, iar pe carosabil abia aveau loc mași-nile. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte de ceea ce am suportat. Acum e mai bine, dar le-aș sugera edililor să acționeze corect în cazul în care se va produce polei. Sper să nu aud aceeași placă cum că au fost luați pe nepregătite și de acest fenomen, că mor!”. (Ana Maria Ivan, din Constanța) l „Eu aș zice să nu fie permisă circulația tirurilor pe viscol. Am făcut aproape două ore de la Constanța la Eforie, și asta din cauza tirurilor blocate pe șosea”. (Silviu, din Constanța)”. l „Cum este posibil ca în țările civilizate, de cum se anunță calamitățile, autoritățile să fie gata de acțiune din prima secundă? La noi, fie că dau nămeții peste noi, fie canicula, fie că vin inundațiile, nu auzi altceva decât că autoritățile au fost luate pe nepregătite. E prea de tot, zău așa! Credeam că după intrarea în UE, vom copia și bunele obiceiuri europene! Pe de altă parte, cred că nici noi nu ținem cont de recomandările specialiștilor. Vreau să vă spun că am văzut foarte puține mașini pe șosea echipate cu lanțuri. Am auzit că au dispărut ca pâinea caldă din rafturile magazinelor, dar părerea mea este că nu în ajun se îngrașă porcul! Eu înțeleg că au fost ninsori mari, nu zic, însă părerea mea este că autoritățile constănțene și-au luat acest lucru drept alibi și au acționat ca melcul. Adică, dacă tot ninge așa de tare, de ce să se mai omoare și ei cu dezăpezitul ca la carte și nu cu o treabă de mântuială, așa, de ochii lumii?”. (Cătălin Soldatu, din Constanța)