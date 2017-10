VIDEO - În cartierele Constanţei. CUFUNDAŢI ÎN MOCIRLĂ. Niciodată nu au avut asfalt pe străzi!

6

Casa de Cultura!!!!

V-as invita pe cei de la CUGET sa faceti o vizita la mica distanta de redactia ziarului dvs, in zona Casa de Cultura, pe strada I.L.Caragiale in sectorul dintre strazile Th.Burada si Agricultorilor. In 2012, in apropierea centrului orasului, este inadmisibil sa nu existe strada de acces pentru zona case, sa nu vina niciodata masina salubritatii, sa nu poata intra nici macar pompierii in caz de nevoie. De cate ori ploua noroiul ne trece de glezne. Am fost de doua ori in audienta la Primarie si ni s-a promis ca se va asfalta si se va face un acces rutier. De fiecare data suntem dusi cu vorba ca nu e perioada propice pentru asfaltari. dar au trecut doi ani de cand am depus memoriul si ...degeaba. Au trecut si alegerile, tot degeaba. La Gospodarire Comunala ni se tranteste in fatza un proiect de amenajare si ni se spune:gata, rabdare! Nu ni s-a permis niciodata accesul la viceprimar sau la primar, desi si acestia cunosc foarte bine situatia! In schimb trebuie sa ne aliniem toti planului urbanistic si sa avem garduri de fier forjat cu policarbonat....asortate cu noroiul oare??Ce mai conteaza ca acolo e ca in evul mediu??! Va rugam, veniti si ziarul Cuget Liber sa vedeti ce mocirla de pe lume e in zona 1 de impozitare...!