Viaţa la bloc - „un scandal“ permanent!

Viața la bloc - „un scandal“ permanent!

Grosul conflictelor apărute între locatarii unor asociații de proprietari se datorează comunicării insuficiente sau defectuoase a acestora cu reprezentanți plătiți să le apere interesele. Când doi se ceartă... Minodora Burniță (46 ani) ne-a spus că la asociația din care face parte, aproape doi ani de zile au... funcționat în același timp doi administratori de imobil, fiecare cu „partea lui de proprietari”, un mixaj care a creat o degringoladă totală, periculoasă, întrucât nu se mai știa ce hotărâri se iau și cine suportă consecințele dacă ele nu erau cele mai inspirate sau în interesul tuturor locatarilor: „Avem un administrator și un președinte legal aleși. Cu toate astea, jumătate dintre locatari nu-i recunosc și sunt de partea cealaltă. Dar așa nu mai merge, pentru că își pasează respon-sabilitățile de la unii la alții. Dacă nu sunt reclamații, e liniște. Însă cum apare vreo problemă, primii care se ceartă sunt cei doi administratori. Nici unul nu vrea să renunțe și ne-am gândit că poate vă explică dumneavoastră de ce se țin așa de tari pe seama noastră, pentru că nu vor să discute prea mult cu noi. Vine iarna, o să apară problemele cu repartitoarele, cu costurile, cu risipa, iar ei nu cedează. E ceva de circ!”. …al treilea câștigă! Cum situații de acest gen nu prea am întâlnit, am fost curioși să aflăm... ce-i mână în lupta pentru administrarea unui imobil cu doar trei scări pe cei doi administratori. „A fost o situație de moment, ne-am ambiționat amândoi și niciunul n-a vrut să cedeze. Dar ne-am dat seama că suntem caraghioși, că oricât de orgolioși suntem noi, la un moment dat tot nu ne putem uita în ochii locatarilor, așa că am renunțat amândoi!” - ne-a spus, ușor jenat, A. Dimitriu, unul dintre cei doi administratori, care le promite locatarilor, pe această cale, că se va ocupa el însuși de convocarea unei adunări generale pentru alegerea unei echipe care să apere interesele asociației, garantându-le că nici unul dintre foștii administratori nu va… candida pentru acest post. Afacerist fără caracter De câte ori nu am auzit expresia „E băiat bun, dar nu are caracter!”? Potrivit cititoarei noastre, Elena Mirea (39 ani), lipsa de caracter este o țară a multor oameni ai vremurilor noastre, care, paradoxal, la un moment dat, chiar fac o impresie bună. Femeia ne-a povestit că cineva a cumpărat un apartament situat la parterul blocului în care locuiește mama sa. Nimic rău în asta, însă respectivul a schimbat destinația apartamentului deschizând o firmă cu acces pe casa scării. Deși potrivit Legii nr. 230 din 2007, schimbarea destinației unui spațiu din imobil se face cu aprobarea asociației, dar și a vecinilor direct afectați, toate aceste lucruri nu s-au întâmplat. Mai mult, cumpărătorul, recomandat ca o per-soană cu caracter, pentru sigu-ranța firmei sale, a schimbat ușa de la in-trare și a montat un interfon nou, mai performant: „Poate că treceam și peste asta dacă afaceristul nu ar fi mers atât de departe încât să se înțeleagă cu administratorul ca să le ceară și locatarilor să contribuie la costurile cu aceste lucrări. Blocul ma-mei avea ușă destul de bună, avea și interfon funcționabil. Dacă el a vrut modernizare, să plătească! Mama nu-și permite cheltuieli fără rost din pensia ei! Administratorul, pe care-l știam om de caracter, parcă a intrat în pământ, iar ceilalți locatari nu știu ce să facă. Chiar așa, să se folo-sească de niște bătrâni care nu prea știu ei cum e cu obligațiile față de asociație?”. „A fost o glumă!“ - a replicat administratorul „Datoria mea morală e să țin cont de obligațiile față de locatari, indiferent de vârsta lor, că doar ei mă plătesc! A fost o glumă a persoanei care a deschis firma! Am discutat cu ea și s-a angajat să suporte toate cheltuielile cu ușa și interfonul!” – a replicat administra-torul I. Acasandrei, care a recu-noscut că locatarii au dreptate. vvv V-ați întâlnit cu oameni care s-au folosit de ceilalți numai pentru a-și atinge propriul scop? Oameni care inițial făceau o impresie bună, dar s-au compromis prin gesturi aproape incredibile, trecute în contul lipsei de caracter? Așteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa redacției.