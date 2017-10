Viaţă de câine în inima Constanţei

Viață de câine în inima Constanței

În vecinătatea hotelului Palas, din Constanța, două garaje iertate de tăvălugul demolărilor au devenit… locuințe sordide pentru cei evacuați din casele naționalizate. Autoritățile îi somează cu evacuarea, fără a le oferi însă o alternativă.Haosul locativ continuă să dea și astăzi bătăi de cap celor care, după ce au fost evacuați de proprietarii locuințelor în care au fost chiriași zeci de ani, s-au trezit pur și simplu în stradă. Dumitru Dogaru (60 de ani), împreună cu soția sa, se află într-o asemenea situație. Bărbatul ne-a spus că a locuit, până în anul 2003, în imobilul din strada Cristea Georgescu nr. 11, situat la o aruncătură de băț de garajul în care s-a adăpostit din primăvara acestui an. Din cauza asta, oamenii îl și tolerează: „Am stat atâția ani în zona asta, lumea mă cunoaște, știe că n-am deranjat pe nimeni și închide ochii. Dar și eu sunt conștient că nu e în regulă să trăiesc în condițiile astea. Dacă n-ar fi omenia lor, nu știu ce m-aș face!”.Bântuit de ghinionDupă ce a fost evacuată, familia Dogaru s-a refugiat într-un cort, amplasat în stradă, unde avea și lucrurile din casă, apoi într-o rulotă. Pentru că demersurile sale către primărie în vederea obținerii unei locuințe sociale au eșuat, bărbatul a recurs la gesturi extreme, printre care și greva foamei, însă autoritățile au rămas la fel de insensibile: „Au venit două persoane de la primărie și ne-au pus în vedere să luăm bagajele și să plecăm, că dacă nu, vor aduce o mașină să ne ia lucrurile. Cât despre vreun ajutor, nici vorbă!”.Încercările disperate de a-și cumpăra o locuință au eșuat din cauza exploziei pieței imobiliare, dar și a veniturilor foarte mici: „Eu mi-am văzut de treabă, am muncit mereu. Am lucrat la companii străine, la greci, dar de cele mai multe ori veneam acasă fără bani. Unii spuneau că ne dau banii în țară, apoi uitau să mai plătească. Plus că trebuia să le dai dreptul înainte să te angajeze. Dar cine te vede în situația asta, după ce că ești căzut la pământ, te mai și acuză că n-ai fost în stare să-ți cumperi o casă. Nimeni nu știe adevărul!”.Primăria l-a gratulat cu 52 de puncte!Nici nu mai știe numărul cererilor pe care le-a adresat primăriei în vederea obținerii unui spațiu de locuit. Dacă pentru alte două familii evacuate odată cu el din același imobil primăria a găsit o soluție, D. Dogaru a avut ghinion și de data asta: „Mi s-au cerut bani de o persoană din afara primăriei ca să primesc o locuință socială, am sesizat Parchetul și Poliția. Am stat o vreme cu chirie, însă proprietarii au început să ceară banii în avans, nu mi-am mai permis, fiind și în șomaj. Băiatul meu a fost nevoit să plece în Afganistan, a făcut și el cereri la primărie pentru casă, tot degeaba”.Când și-a dat seama că nu poate face o achiziție imobiliară oricât de modestă, bărbatul a continuat… să bombardeze primăria cu noi și noi cereri. Răspunsul RAEDPP cu nr. 2145 din 21.06.2006 chiar i-a dat speranță: „Facem precizarea că urmarea verificării documentelor depuse la dosar și în conformitate cu criteriile de repartizare a spațiilor de locuit în regim de închiriere, punctajul dumneavoastră este de 52 puncte, dosarul fiind complet”. Din păcate, și după atâția ani, omul este tot pe drumuri.Își fac nevoile… la pungăDespre condițiile precare, insalubre în care locuiește familia Dogaru aproape că nu mai trebuie să vorbim, imaginile fiind mai mult decât grăitoare: „Nu vine nimeni să ia gunoiul de aici, iar nevoile le facem la pungă. Avem o viață de câine… chiar mai rău”.Fără apă, fără curent electric, fără toaletă, cu multă mizerie în jur… ai impresia că te afli în altă lume, deși zona este înconjurată de blocuri îngrijite, în care locuiesc oameni care s-au împăcat cu situația (groaznică și pentru ei), din simplul motiv că familia Dogaru le-a fost vecină ani de zile. Cu toții trag nădejde că primăria va găsi o soluție și pentru ca acest focar de infecție să dispară cât mai repede din peisaj.