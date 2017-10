Vi s-a furat buletinul? Iată ce trebuie să faceţi!

Vi s-a furat buletinul? Iată ce trebuie să faceți!

„Am fost la cumpărături, într-un hipermarket, și la casa de marcat m-am trezit fără portofel. Aveam și buletinul de identitate acolo, de bani nu mai vorbesc, m-am făcut de râs la casă. Am anunțat conducerea magazinului și mi-au spus că o să verifice camerele de filmat, să mă ajute să prind hoțul, și o să mă caute la telefon. Furtul s-a întâmplat pe 22 decembrie, deocamdată nu am fost anunțat. Până se prinde hoțul, mi se poate da un buletin provizoriu? Maria Elena Popa”. v v vDoamnă Popa, cartea de identi-tate provizorie se eliberează numai atunci când o persoană fizică nu are toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate în condiții considerate norma-le. În astfel de situații, potrivit regle-mentărilor în vigoare, se cer următoarele documente: cererea tip pentru eliberarea actului de identitate; documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu (certificat de naștere, de căsătorie, hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă - dacă este cazul, actul de spațiu); 4 fotografii tip BI (mărimea 3/4 cm), cu bandă albă de 7 mm la bază - realizată la fotograf.Taxe. În ceea ce privește taxa aferentă eliberării cărții de identitate provizorii, aceasta este de 6 lei (din care, 1 leu reprezintă contravaloarea cărții de identitate + 5 lei, a timbrului fiscal). Taxele se pot plăti la Casieria Primăriei municipiului Constanța - Centrul de Informare Cetățeni, ori Agenția SPIT (Serviciul Public de Impozite și Taxe) din b-dul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116 C, City Park Mall - Centrul de Servicii Publice sau la orice agenție fiscală (SPIT) ori oficiu poștal din municipiul Constanța.