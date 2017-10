„Vezi cucoană că mă enervezi şi fac urât!“

1

corect

situatia a depasit orice limita. in articol prezentarea a fost mult cosmetizata. in realitate scara blocului 1A a devenit o cocina. dimineata iti este si scarba sa cobori pe scari. acum pe timpul verii nu e chiar asa rau ca stau mai mult pe banca afara dar cum se raceste un pic revin la bunele obiceiuri. iarna de iarna se repeta aceleasi povesti si debandada e la ea acasa. am sperat ca vor creste si le va veni un pic mintea la cap dar din pacate nu s-a intamplat asa ceva.