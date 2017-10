Veterinarul pe recepţie

Veterinarul pe recepție

Ştire online publicată Luni, 12 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Aș vrea să știu cum poate fi ajutat un câine într-o criză de epilepsie? Vă mulțumesc!” – Magda Lascu, din Eforie Nord. vvv De la Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C.GEO ANIMAVET S.R.L, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), am aflat că epilepsia este o tulburare neurologică, caracterizată prin apariția unor crize bruște, repetate, cu dereglarea activității musculare, senzoriale, cu sau fără pierderea cunoștinței. Dacă se întâmplă să fiți martorul unei crize de epilepsie, încercați să mutați din jurul câinelui obiectele de care s-ar putea lovi și care i-ar putea provoca răni. Nu încercați să-i deschideți gura pentru a-i ține limba afară deoarece sunt extrem de rare cazurile când câinele își poate… înghiți limba. În plus, forța maxilarului contractat nu vă va permite deschiderea gurii câinelui. În timpul crizei puteți încerca să vorbiți ușor cu câinele, să-l liniștiți, să-l rostogoliți ușor pe o suprafață plană sau pe o pătură moale. Nu încercați să luați câinele în brațe deoarece, datorită contracțiilor puternice, îl puteți scăpa de la înălțime, accidentându-l grav. Încercați să opriți muzica și alți stimuli cum ar fi: lumina puternică, țipetele copiilor etc. În orice caz, tot ceea ce puteți să faceți este să așteptați. Chiar în momentul în care credeți vă s-a zis cu el, acesta se relaxează și începe din nou să respire.