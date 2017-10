Veterinarul pe recepţie

Veterinarul pe recepție

Ştire online publicată Miercuri, 26 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Băiețelul meu are doi porumbei. Are o cădiță în curte, iar porumbeii se bălăcesc în apă cât vor ei. De când s-a mai răcit un pic vremea, am observat că își țin ciocul tot timpul deschis și au niște mișcări ciudate. Mă poate ajuta veterinarul cu un sfat? Vă mulțumesc din suflet” – Luigi Damian, din Techirghiol. v v v Sfatul medicului veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341/415.777) este să mergeți cu porumbeii la un cabinet medical specializat, pentru că există o serie de boli care pot avea simptomele descrise de dumneavoastră. De pildă, boala al cărei simptom caracteristic este așa-numitul căscat se numește singamoză și este produsă de un anume parazit. Dar acestea sunt numai supoziții, pentru că un diagnostic exact se poate da numai după examinarea porumbeilor de către un veterinar.