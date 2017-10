Veterinarul pe recepţie

Veterinarul pe recepție

Ştire online publicată Luni, 03 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am primit cadou o pisicuță, iar prietena care mi-a oferit-o mi-a spus că va trebui s-o duc la… păscut. Am crezut că glumește, mai ales că n-a știut să-mi spună la ce-i servește iarba pisicii. Sper să aflu de la dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați că am îndrăznit așa ceva!” – Mirela, din Constanța. v v v Nu este o glumă! Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), ne-a explicat că pentru o digestie mai bună, pisicile ar trebui să mănânce și iarbă, care le reduce formarea de smocuri de păr, pe care-l înghit atunci când se spală. La fel de important este ca după fiecare masă, pisicile să bea apă, care trebuie schimbată des, pentru evitarea apariției microbilor.