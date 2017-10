Veterinarul pe recepţie

Veterinarul pe recepție

„Pot afla ce legătură are toxoplasmoza cu pisicile, cum poate fi ea prevenită? Vă mulțumesc pentru înțelegere și mă bucur că aveți această rubrică în ziar, căci ador animalele. Dani Fulga, din Constanța“. Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), precizează că toxo-plasmoza este o boală parazitară produsă de un parazit microscopic numit Toxoplasma gondii. Acest parazit are un ciclu de viață interesant, pisica fiind gazda definitivă; adulții parazitului se dezvoltă în intestinul pisicii, de unde se elimină în mediu elemente ce pot infesta alte specii. Gazde pot fi toate animalele cu sânge cald, dar și oamenii. Infestarea omului Transmiterea acestei infecții la om are loc prin consumarea alimentelor infestate (carne insuficient preparată termic, fructe și legume spălate necorespunzător, apă). Prin urmare, nu numai pisica este vinovată de transmiterea acestei boli. Despre evitarea infecției cu toxoplasma, citiți în ziarul nostru de mâine.