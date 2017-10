Veşnic puse pe harţă din cauza regulilor Feng Shui

Veșnic puse pe harță din cauza regulilor Feng Shui

Sintetizând, s-ar putea spune despre Feng Shui că este o veche metodă chinezească de a decora locuința, ale cărei idei de bază vizează atenuarea, pe cât posibil, a energiilor negative care abundă în jurul nostru. Cum aceste reguli i-au ajutat pe chinezi de-a lungul celor șase mii de ani de când... funcționează, mulți români le-au adoptat din mers, pornind de la premisa că niciun efort nu este prea mare pentru îmbunătățirea stilului de viață, pentru diminuarea nivelului stresu-lui și a menținerii unei circulații echilibrate a energiilor într-o locuință. Atunci când aceste idei sunt însă privite diferit în sânul aceleiași familii, locul calmului și al echilibrului pe care ar fi trebuit să le insufle se transformă într-un adevărat calvar. „Eu locuiesc împreună cu mama, care are 61 de ani. Ne-am înțeles destul de bine până acum aproape un an, când, ca să-și mai omoare plictiseala, a intrat în grupul unor doamne obsedate de chinezismele Feng Shui. Aproape că nu e zi de la Dumnezeu în care să nu mute câte un lucru din casă de la locul lui, pe motiv că nu e bine așezat acolo și că aduce ghinion. Mi-a umplut un raft de la bibliotecă cu tot felul de animăluțe din plastic, pe motiv că poartă noroc. Casa mea e un bazar și mie, una, îmi dă nervii peste cap, nu mă liniștește cum o liniștește pe maică-mea. Teorii peste teorii chinezești, numai asta aud de la dânsa. Eu am doi copii la școala primară, iar mama se ocupă de ei ca la carte. Plus că muncesc în două locuri, pentru că sunt divorțată și nu am timp să mă ocup și de casă. Din această cauză nu am pus la inimă și am lăsat-o să-și facă jocurile prin casă. Dar vă rog să mă credeți că m-a înnebunit de-a binelea după ce am luat bradul de Crăciun și nu ne înțelegem în ce loc să-l punem. Dânsa vine cu teoriile ei, iar casa noastră nu permite să așezăm noi bradul așa cum arată regulile chinezești. E o atmosferă de doi bani în casa noastră și, în loc să ne bucurăm de sărbători, noi ne certăm de la Feng Shui-ul ăsta. E chiar așa de important unde așezi bradul? Iar regulile astea chine-zești chiar fac minuni? Vă mulțumesc și sper să-mi iertați îndrăzneala că v-am deranjat cu ofurile mele personale” – Stela D., 37 ani, din Constanța. v v v De-a lungul a mii de ani, arta Feng Shui a influențat radical gândirea chinezilor, iar credința sinceră a acestora în puterile ei magice s-a transformat, cu timpul, într-un mod de viață. Interesant este că după 1990, practicile de acest gen au început să se extindă și în Occident și potrivit specialiștilor, pare normal ca o tradiție milenară să nu poată fi înțeleasă și asimilată într-un timp atât de scurt - ne-a explicat dr. Camelia Ivan, specialistă în neurologie și o adeptă sinceră a Feng Shui: „Este clar că în profesia mea mă întâlnesc cu oameni care au tot felul de idei, unele fixe, iar acest lucru m-a făcut să mă aplec asupra contextului în care ei le-au îmbrățișat. Asta, ca să-i ajut în cunoștință de cauză. Am mai avut un caz aproape similar cu cel povestit acum de dumneavoastră, situație care m-a tentat să intru în bucătăria Feng Shui și pot să vă spun că aceste reguli nu sunt făcute degeaba. Chiar ajută psihicul, însă numai cu condiția de a crede sincer în ele. Altfel, se întâmplă chestii de genul celei relatate de cititoarea dumneavoastră”. Revenind la cazul de față, specialista ne-a explicat că, spre exemplu, amplasarea bradului de Crăciun în centrul camerei sau în partea sudică a spațiului de locuit, zone care, potrivit Feng Shui, sunt considerate... inima casei, este una din regulile de care ține cont an de an, iar senzația sa este că efectele sunt benefice. Dacă, însă, astfel de variante nu sunt posibile a se aplica în casele tuturor, asta nu înseamnă că vor curge ghinioanele în casă. Feng Shui pentru un Crăciun sănătos Folosim acest prilej pentru a vă prezenta și alte reguli ale acestei arte chinezești care vă pot aduce fericirea în cămin cu ocazia sărbătorilor, cu condiția de a crede în ele: l Cu ajutorul mai multor lumânări, realizați un aranjament interesant, iar lumina acestora va crea o atmosferă liniștitoare pentru suflet l Cu cât vă aflați mai aproape de foc, cu atât mai multe vor fi beneficiile la nivel energetic l În această perioadă de iarnă, este indicat să echilibrați elementul Foc - extrem de puternic în sezonul Crăciunului - cu o schemă cromatică un pic mai rece, precum luminițele sau beteala în nuanțe de albastru (culoarea elementului Apă în Feng Shui), argintiul sau albul aducător de calm și liniște (ca și culori asociate elementului Metal din Feng Shui). Cât privește verdele bradului de Crăciun, acesta aduce echilibru la nivel vizual și nu face altceva decât să hrănească... Focul, acest foarte puternic element Feng Shui. „Nu doar ca medic, ci și ca om care iubește regulile Feng Shui, părerea mea este că fiecare trebuie să-și urmeze intuiția și să-și creeze un spațiu de locuit în care să se simtă cu adevărat fericit. Iar dacă în familie apar contradicții pe această temă, eu cred că fiecare poate să lase un pic de la el, astfel încât să se ajungă la un echilibru care să mulțumească pe toată lumea”, a conchis dr. Camelia Ivan.