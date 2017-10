Vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă… în pace!

1

Am pățit-o si eu.....

Vecinul meu avea un nuc la 0,50 m distanta de gardul comun (adica la o jumatate de metru). Aproape toate frunzele lui cadeau in curtea mea. Primavara trebuia sa mătur zeci de kg de flori cazute la mine in curte, iar toamna măturam frunzele cu care umpleam zeci de roabe si le duceam la 100 metri distanta de casa pe un teren viran si le dadeam foc. Nucul acela era cosmarul meu. Sub el nu crestea nici-o floare, nici macar iarba nu crestea. Dupa 10 ani de negociere cu vecinul a hotarat sa-l taie. Radacinile nucului au ajuns sub garajul meu si i-au fisurat fundatia si peretii. Nucii nu trebuie sa fie plantati in curti sau gradini mici, fiindca radacinile lor distrug fundatiile caselor si anexelor pe o arie extrem de intinsa.