Varicele se transmit la urmaşi?

Medicul de gardă

Varicele se transmit la urmași?

„Fetița mea are are 15 ani și tare mi-e frică să nu-mi calce pe urme cu varicele astea nesuferite. Deja are venele pronunțate și o cam dor picioarele, poate și din cauză că e un pic grăsuță. Rog mult medicul de gardă să-mi spună, prin această rubrică, dacă varicele se transmit la urmași? Vă mulțumesc din suflet!” (Ioana Valeria).v v vCă starea de sănătate a fiecărui om este influențată și de zestrea ereditară o confirmă și dr. Chirața Blacioti, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed. Cât privește insuficiența venoasă la care face trimitere cititoarea noastră, oricine poate să dobândească în viață așa ceva. Problema este că femeile, mai mult decât bărbații, sunt mai predispuse la această boală, dar tot ele pot fi influențate în mare măsură și de moștenirea genetică pe linie maternă. În plus, gradul de evoluție a acestei predispoziții este direct proporțional cu greutatea corporală. De asemenea, pentru femeile care au părinte cu varice, nu neapărat mama, riscul de a face această boală crește substanțial comparativ cu bărbații.Ce-i de făcut? Specialista le recomandă celor care acuză astfel de probleme să fie extrem de atenți la toți factorii care duc la o proastă circulație sanguină. Și se referă la sedentarism, obezitate, statul ore în șir în picioare, purtarea unor haine prea strâmte etc. Cât privește obezitatea, și aceasta poate fi moștenire de la părin-tele de același sex. Dincolo de zestrea genetică însă și pornind de la ideea că, de regulă, copilul are tendința de a imita obiceiurile părintelui de același sex, dr. Chirața Blacioti amintește că interesul pentru o alimentație sănătoasă în familie trebuie manifestat și înțeles de copii de la vârstele cele mai mici.