Vânzătorul îşi poate alege varianta convenabilă pentru rezolvarea conflictului cu clientul

Chiar dacă a vândut un produs defect

Vânzătorul își poate alege varianta convenabilă pentru rezolvarea conflictului cu clientul

„Am făcut eforturi foarte mari ca să-mi schimb aparatul de copt pâine pe care-l aveam de când mi-am deschis făbricuța mea de pâine cu altul mai bun și, automat, mai scump. Surpriză! În loc să mă bucur de investiția mea, mai tare m-am umplut de nervi. L-am folosit vreo două săptămâni, am crezut că totul e OK. Dar când am vrut să fac și aluat pentru pizza, am văzut că programul pentru așa ceva era mort. Și mai am o problemă cu avertizarea sonoră, care nu funcționează atunci când e cazul să mai pun ingrediente în plus. Cum era și normal, m-am dus să reclam la vânzător. Foarte amabil, un agent de acolo mi-a spus că nu e nicio problemă, o să se rezolve chestiunea, dar să revin peste trei zile, când se întoarce șeful din Turcia. Așa am făcut, numai că șeful s-a uitat cam chiorâș la mine când i-am spus că vreau să mi-l schimbe. Era și normal că nu avea de gând să se căptușească cu un aparat defect. Mi-a propus să-l duc în service-ul cu care aveau ei contract și așa am făcut, numai că e acolo de șase zile, iar afacerea mea stă pe loc din cauza asta. Șeful de la service mi-a spus că am dreptul să cer magazinului să-mi schimbe cuptorul, dacă mai au așa ceva, iar șeful magazinului mi-a spus că are cuptoare, dar de alt tip și care costă mai scump. Ce spune legea cumpărătorului, chiar așa, vânzătorul poate să mă țină în șa mult și bine în service, pe motiv că așteaptă nu știu ce piese, nu e el obligat să schimbe imediat un produs dacă l-a vândut defect? A uitat așa de repede că, la cumpărare, m-a ținut două ore în magazin ca să mă convingă că fac cea mai tare achiziție? Sau vrea să profite de mine pe criza asta, dacă tot îi bate vântul prin magazin?” - Cezar Simon, din Constanța. v v v În cazul apariției unui defect („lipsă de conformitate”), potrivit Legii nr. 449 din 2003, cumpărătorul are dreptul să opteze pentru una dintre cele două variante pe care i le conferă acest act normativ: fie repararea produsului, fie înlocuirea lui cu unul identic. Pe de altă parte, această lege îi dă dreptul vânzătorului să se opună alegerii făcute de către consumator dacă el demonstrează că măsura pentru care a optat cumpărătorul îi produce cheltuieli mai mari decât cea de-a doua variantă. Este clar că vânzătorul cunoaște aceste prevederi legale și procedează în consecință. Verificați atent specificațiile din contractul de vânzare-cumpărare! Ori de câte ori cumpărați un produs, Oficiul pentru Protecția Consumatorului atrage atenția că e bine să verificați cu mare atenție contractul de vânzare-cumpărare, insistând asupra capitolului în care se arată că vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu acesta. Se consideră ca produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, dacă: l corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model l corespund oricărui scop specific solicitat de consumator, scop cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare l corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip l fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe etichetă. Dacă apreciați că vânzătorul iese din litera legii, îl puteți reclama la Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului, al cărui sediu se află pe strada Poporului, nr. 121 bis, Constanța (telefon 0241.554.557).