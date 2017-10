„Vacă nebună“, „boule“, „tâmpitule“ etc. sunt cuvinte pe care copiii le aud la televizor

După ce personajele din desenele animate au început… să vorbească românește, părinții au sperat că vor avea o viață mai ușoară. Din păcate, în loc să câștige din dublaj, ei își lasă copiii la discreția expresiilor vulgare folosite de personaje, neînțelegând de ce Consiliul Național al Audiovizualului permite asemenea grave deficiențe în programele de desene animate destinate copiilor. Indiscutabil, filmele de desene animate sunt produsul „cultural” de cel mai mare succes pentru divertismentul copiilor. Dacă cei mici se distrează copios, părinții au un gust amar atât din cauza violenței pe care multe filme o transpun la nivel de artă, cât și din cauza expresiilor și cuvintelor injurioase, vulgare, agramatismelor, insultelor puse în gura personajelor, pe care copiii îi au, vrând-nevrând, ca modele. D. Avram (29 ani), de exemplu, mama unui băiețel de cinci ani și două luni, și-ar fi dorit ca în locul filmelor străine care abundă în vulgarități și scene de violență, să vadă transpuse pe ecran basme și legende românești, ale căror personaje ar putea fi adevărate modele pentru cei mici: „Or fi televiziunile comerciale, dar chiar trebuie să depășească orice limită? Nu sunt ele obligate prin lege să respecte calitatea limbii române măcar în programele pentru copii? Noi suntem ocupați, copiii rămân singuri acasă și butonează telecomanda la greu. Zilele trecute, copilul meu cânta o manea despre cocalari și alte alea! Zău așa, cei din CNA sunt plătiți ca să permită toate mizeriile pe posturile de televiziune?”. Copiii adoră să imite Smaranda Tinu (34 ani) are doi copii înnebuniți după desenele animate. Este disperată că micuții imită scenele văzute în jocurile lor zilnice, din care, desigur, nu lipsesc bătăile și expresiile triviale: „E mult mai rău de când filmele astea sunt traduse! M-am bucurat degeaba că am scăpat de citit! E ceva de groază ce aud copiii de la personajele astea animate! Zilele trecute, cel mare s-a supărat pe mine că i-am interzis să se mai uite pe Cartoon Network și m-a făcut tâmpită și handicapată, expresii pe care nu le-a auzit niciodată în casa noastră. Strâns cu ușa, mi-a spus că așa vorbește Piratul Jack”. Cititoarea noastră speră ca fie și în ceasul al doisprezecelea, autoritățile statului să intervină, iar copiii să nu mai aibă posibilitatea să învețe de la televizor că soluția rezolvării unor probleme sunt înjurăturile, pistolul sau pumnii: „Toată lumea știe că cei mici adoră să imite, așa că lucrurile trebuie puse rapid la punct!” Concursuri de trivialități Un alt părinte, Tiberiu Cefea (38 ani), ne-a povestit, scandalizat, că și-a surprins copiii și alți doi nepoți angajați într-un concurs de cuvinte și replici folosite de… idolii lor din cele mai recente filme de desene animate: „animalule, boule, tâmpitule, handicapatule, prostule, o să-ți rup fălcile, mâinile și picioarele, o să-ți tai beregata etc. etc.”. „Nepotul meu m-a apelat «vacă nebună»!” Preocupată să-i asigure cea mai bună educație, bunica unui băiețel de patru ani a fost surprinsă când l-a auzit pe cel mic… alintând-o „vacă nebună”, expresie pe care băiețelul… a împrumutat-o din bagajul lingvistic folosit de Edd, personajul animat preferat. Ana Ivan, Sorin Dincă și Elena Suciu au observat că unele personaje din filmele de desene animate… i-au învățat pe prichindeii lor să înjure, să mintă, să înșele, să se bată, să vorbească extrem de urât. „E de groază cu dublarea desenelor animate și propun ca acest procedeu să dispară, dacă nu sunt în stare să controleze limbajul personajelor!” – ne-a spus Adriana, mama unei fetițe de cinci ani, care consideră că nici măcar subtitrarea nu le este de folos copiilor, pentru că, în loc să-i lase să-și însușească limba engleză din serialele de desene animate, prea le dă totul de-a gata! v v v Considerați că înlocuirea dublării cu subtitrarea filmelor de desene animate - metodă care le-ar da părinților posibilitatea să le citească copiilor, supraveghind astfel calitatea programului, ar putea înlătura efectele nefaste pe care le au asupra prichindeilor limbajul și violența promovate în astfel de filme? Știți la ce programe se uită copiii dumneavoastră când nu sunteți lângă ei?