V-aţi întors din străinătate şi nu aveţi buletin?

V-ați întors din străinătate și nu aveți buletin?

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Vreau să revin în țară definitiv și doresc să fiu pregătit cu actele pentru ca să mi se dea buletin de identitate la Constanța. Mă puteți ajuta cu tot ce am nevoie?” (George Tulbure).xxxPentru a obține cartea de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România, este nevoie de următoarele documente (în original și copie):- Cererea tip pentru eliberarea actului de identitate; certificatul de naștere; certificatul de căsătorie, dacă este cazul; hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (cele pronunțate în străinătate traduse și legalizate); certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate,în cazul soțului supraviețuitor; certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani. Persoanele născute sau căsătorite în străinătate vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate atât pentru ei, cât și pentru copiii minori.- Când numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt părinte, care trebuie dat în fața notarului public, sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care copiii i-au fost încredințați; d ocumentul cu care se face dovada adresei de domiciliu « $% original și copie; pașaportul românesc valabil sau expirat « $% original și copii ale filei informatizate și filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră sau certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate; actul de identitate și/sau pașaportul eliberate de autoritățile străine; taxa consulară pentru restabilire, de 41 lei, achitată la CEC; taxa aferentă eliberării cărții de identitate - 11 lei (7 lei contravaloarea cărții de identitate, plus patru lei timbrul fiscal), care se pot achita astfel: la Casieria Primăriei municipiului Constanța - Centrul de Informare Cetățeni ori Agenția SPIT (Serviciul Public de Impozite și Taxe), din b-dul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL « $% Centrul de Servicii Pubice sau la orice agenție fiscală (SPIT) sau oficiu poștal din municipiul Constanța.