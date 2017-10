Uscătoriile de bloc - vândute, închiriate sau concesionate? Cine ia banii?

Părțile comune din clădirile cu mai multe etaje, cum sunt și uscătoriile, nu se pot înstrăina prin vânzare, în schimb, pot fi închiriate sau concesionate, cu acordul majorității proprietarilor.Aproape că nu există bloc în care să nu fi existat, la un moment dat, conflicte pe seama spațiilor de folosință comună precum uscătoriile, din cauză că locatari mai „cu tupeu” le schimbau destinația cu de la sine putere, transformându-le în spații de depozitare, aflate sub cheie. Se cunosc nenumărate situații, când, deși au cheie de la uscătorie, locatarii nu o pot folosi din cauză că este blocată cu tot felul de „ciorcioboate” depozitate acolo tot de locatari „cu tupeu”.Soluții de forță majorăDacă în unele blocuri astfel de situații sunt tolerate, în altele se iscă adevărate scandaluri: „De cinci ani, de când m-am mutat eu în acest bloc, uscătoria e blocată de un vecin, care a transformat-o în depozit de vechituri: cornize vechi, televizoare antice, covoare uzate, saci cu îmbrăcăminte uzată, care pute a mucegai, plăci de gresie și faianță sparte etc., borcane cu resturi de murături… M-am oferit să fac curățenie, pentru că am nevoie să întind rufe, având doi copii, dar mi s-a interzis. Pentru că uscătoria asta e un focar de mizerie, mi-am exprimat intenția s-o cumpăr eu, dau cât cer locatarii. Apoi să fac curățenie și le-am promis că o să le dau voie la vecini să întindă rufe, pentru că ăsta e rolul uscătoriei. Președintele a făcut o adunare, numai vecina cu pricina n-a vrut să voteze. De fiecare dată s-au luat hotărâri în adunare cu votul majorității. Acum, de ce mă rog nu se mai poate? E mai bine cu mizeria sub nas? Oricum spațiul e mic și nu poți să-l folosești în alte scopuri. Am auzit că a mai fost un caz la etajul IV, uscătorul avea perete comun cu un apartament, iar proprietarul și-a mai făcut o cameră după ce a spart peretele fără să spună la nimeni. S-a lăsat cu scandal… Eu n-am de gând să fac așa ceva, că doar nu e proprietatea mea, vreau să redevină uscător curat sau să cumpăr!”.Nu se pot vindeRodica Ganea, vicepreședintă în cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a confirmat că, de-a lungul anilor, în unele asociații s-au mai vândut uscătorii, însă, înstrăinarea s-a făcut cu acordul tuturor proprietarilor: „Când s-au făcut actele, s-au dus cu toții la notar, să semneze. Prețul l-au stabilit împreună, apoi oamenii și-au împărțit banii. Însă, potrivit legislației actuale, spațiile comune nu se pot vinde, cel mult se pot închiria sau concesiona”.Reglementări fără echivocCondițiile în care trebuie să se admi-nistreze spațiile comune sunt reglementate de art. 39 din Legea nr. 230 din 2007 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Iar textul acestui articol este fără echivoc: „Proprietatea comună poate fi utilizată de către terți, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majorității proprietarilor membri ai asociației și al proprietarilor direct afectați de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosință sau de concesiune”.Pe de altă parte, și noul Cod Civil vine cu completări privind coproprietatea forțată și actele juridice posibile în cazul cotelor-părți. Astfel, potrivit art. 651, înstrăinarea sau ipotecarea unei cote-părți nu se va putea face decât odată cu dreptul asupra spațiului care constituie bunul principal, mai exact dacă se vinde tot imobilul. Însă, R. Ganea a ținut să precizeze că uscătoria, ca spațiu comun, trebuie folosită numai în scopul pentru care a fost creată, iar președintele asociației are obligația să facă ordine și în această privință.Banii, în pușculița asociațieiDe precizat că banii obținuți din închirierea sau concesionarea spațiilor comune vor intra în contul asociației și vor fi folosiți pentru lucrările de îmbunătățire a proprietății comune, deci nu se împart coproprietarilor.