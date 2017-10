SEMNALE

Urmărit de ghinion

Ştire online publicată Miercuri, 03 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

T. Pricop, din Constanța, ne-a povestit că din cauza unor litigii între moștenitori, se chinuie din anul 1994 să intre în posesia titlului de proprietate pentru terenul deținut de părinții săi. Când, în sfârșit, a primit actul mult râvnit, a constatat cu stupoare că el era greșit. „Am crezut că fac infarct când am observat că titlul a fost eliberat greșit, nu pe numele meu, ci al altei persoane care nu avea nici o legătură cu familia noastră. De la primărie mi s-a spus că a fost ghinionul meu, se mai întâmplă, nu-s eu primul care pățește așa ceva, dar o să-mi rezolv eu problema până la urmă. Numai că o să fie nevoie să mă judec iar, de data asta pentru anularea titlului greșit, nu din vina mea, dar asta nu interesează pe nimeni. Alți bani, altă distracție, alți nervi cu procesul pe care l-am deschis, care s-a judecat aproape doi ani. La ultimul termen nu am putut să merg din cauză că eram plecat la fată, în Spania. După ce m-am întors în țară m-am dus glonț la arhivă. Acolo mi s-a spus că am avut ghinion că nu s-a prezentat nici pârâtul la proces, dar să stau liniștit, că o rezolv eu până la urmă, că doar nu sunt singurul care pățește așa ceva. De nervi, am ieșit imediat din arhivă. M-am împăcat cu ideea că sunt un ghinionist, dar tot nu mă las până nu iau actul corect. Citesc ziarul dumneavoastră zilnic și de aceea mi-am permis să vă întreb dacă, în situația asta, mai pot continua acest proces sau trebuie să deschid altă acțiune în instanță?” - T. Pricop, din Constanța. Consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că în cadrul unui proces civil, părțile pot fi prezente la instanță sau, dacă acest lucru nu se întâmplă, ele au posibilitatea să ceară în scris, fie prin acțiunea principală, fie printr-o cerere separată, judecarea în lipsă, urmând ca toate actele de procedură să fie comunicate solicitantului la adresa indicată de acesta. În cazul în care nici reclamantul, nici pârâtul nu se prezintă la proces și nici nu au solicitat judecata în lipsă, atunci instanța apreciază că părțile nu mai sunt interesate de rezolvarea acelei pricini și poate proceda la suspendarea cauzei pentru lipsa părților. În situația de față, urmează ca în același dosar să faceți o cerere de repunere a cauzei pe rol în termen de un an de la suspendarea cauzei, iar judecata se reia din stadiul în care a rămas înainte de suspendare. Cererea de repunere pe rol se timbrează cu jumătate din taxa de timbru plătită inițial.