"Unii plătesc din greu, iar alţii umblă cu şmecherii!"

"Unii plătesc din greu, iar alții umblă cu șmecherii!"

Acordarea cu prea multă lejeritate a subvențiilor la căldură și habitat chiriașilor este unul dintre motivele care alimentează conflictele dintre locatari în această perioadă, situație care netezește drumul șmecheriilor, spre disperarea proprietarilor corecți, care își rup de la gură numai să nu acumuleze restanțe la întreținere.De când Primăria nu mai acordă subvenție la căldură pentru toți constănțenii abonați la sistemul centralizat de încălzire, locatarii au ajuns să se spioneze unii pe alții. Ion Balamaci, președinte al Asociației de proprietari nr. 159, ne-a spus că situația este atât de încordată, încât autoritățile ar trebui să se implice mai serios pentru descurajarea declarațiilor false: „Aproape că nu există zi în care să nu mi se ceară s-o fac pe polițistul. Totul pornește că în asociație am 26 de apartamente închiriate fără contract. Cu toate astea, chiriașii au venit la mine pentru subvenție. Am discutat cu proprietarii să-mi dea o copie de pe contract, dar tot ei s-au supărat pe mine, cum de îmi permit să ridic asemenea pretenții, din moment ce primăria nu le cere așa ceva! Problema e că ei vin cu formularele de la primărie completate, iar eu, ca președinte, sunt obligat să pun ștampila și să confirm numărul persoanelor. Atât! Cum e posibil să se dea scutiri direct la chiriaș, fără contract și fără adeverință?”.Asociația, răspunzătoare de restanțele chiriașilorNeavând un contract de închiriere în spate, cu drepturi și obligații, s-a ajuns în situația ca mulți chiriași să nu-și plătească la timp nici măcar cheltuielile de întreținere. Culmea ironiei, tot asociația a fost târâtă în instanță de trei-patru ori din cauza chiriașilor care au refuzat, sistematic, să-și respecte obligațiile: „Au închiriat la niște străini și nu mi-au plătit apa. Normal, i-am trecut pe paușal. Tot ei s-au supărat și m-au dat în judecată, invocând, ce credeți, faptul că nu pot să vină lună de lună să-și plătească întreținerea! În plus, chiriașii nu înțeleg pe ce bază trebuie să plătească ei taxa de habitat, din moment ce dau 200 euro chirie pe lună! Au și dreptate, doar n-au semnat niciun contract în care să se menționeze ce obligații au. Iar toate astea se sparg în capul celorlalți locatari, care își rup de la gură să-și plă-tească întreținerea. Probleme avem și cu fondul de rulment, care trebuie completat periodic… un adevărat coșmar!”.Fițe și la plata curățeniei!Președintele este disperat că se apropie primăvara și va trebui să facă ordine și curățenie de jur-împrejurul blocului, tot pe chel-tuiala proprietarilor buni platnici. De data asta, chiriașii se prevalează de faptul că, din moment ce nu au mutație și nici contract de închiriere, iar pe lista de plată este scris numele proprietarului, nu văd care ar fi considerentele ca ei să plătească pentru asemenea acțiuni.„Chiriașii, schimbați ca pe șosete!“În afara chiriașilor permanenți, în 18 apartamente din această asociație, în perioada anului de curs se închiriază studenților, care, imediat ce vine vara, chiar dacă mai vor să rămână, sunt evacuați deproprietari în favoarea… sezoniștilor. Care, la rândul lor, n-au nicio jenă să-și deranjeze vecinii cu petrecerile nocturne, să facă mizerie în bloc, să strice lifturile etc. „Eu nu mai suport ca oamenii să se tot plângă că proprietarii corecți plătesc din greu, în timp ce șmecherii încasează chirii, fac evaziune fiscală și nici măcar nu se obosesc să-și atenționeze chiriașii că dacă nu plătesc întreținerea, o să fie dați afară!”.În atenția Primăriei!Ion Balamaci nu este, nici pe departe, singurul președinte de asociație care se confruntă cu necazurile provocate de chiriași, el fiind delegat de alți confrați de breaslă să facă publice aceste chestiuni, în speranța că la acordarea subvențiilor de orice fel, dacă solicitantul nu prezintă actul de proprietate și declară că are statut de chiriaș, să i se ceară contractul de închiriere, pentrua-și dovedi calitatea: „Vrem să fie corect pentru toată lumea, să nu fim pasați de chiriaș la proprietar și invers, iar Primăria să fie girantul corectitudinii și să nu încurajeze, fie și indirect, șmecheriile unora!”.