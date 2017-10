Uniforma şcolară obligatorie, reîntoarcerea la comunism?

Uniforma școlară obligatorie, reîntoarcerea la comunism?

Aproape că nu există zi în care să nu auzim că școala românească a scăpat de sub control, că elevii sunt tupeiști, nu mai ascultă de profesori și îi sfidează atât prin atitudine și comportant, cât și prin ținuta vestimentară. Nu e de mirare de ce, în aceste condiții, mulți consideră că uniforma i-ar mai disciplina și i-ar ajuta să înțeleagă că școala este un loc unde regulile nu sunt facultative.Ca de fiecare dată când se reia acest subiect, Magda Pricop observă cum se încing spiritele, neînțelegând cum este posibil să se delimiteze atât de clar două tabere: pe de o parte, cei care văd în purtarea obligatorie a uniformei ori a unor semne distinctive ale școlii respective nimic altceva decât o întoarcere la comunism, iar pe de altă parte, cei care continuă să creadă că purtarea uniformei nu poate fi decât un motiv de mândrie.Decizia, la mâna părințilorUn recent studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie arată că 84% dintre români sunt de părere că ar fi benefică reintro-ducerea obligativității uniformei. Un motiv în plus pentru care cititoarea noastră consideră că, din moment ce și-au spus o dată cuvântul, părinții nu ar mai trebui consultați din nou pe această temă: „Aproape toți părinții cu care am discutat sunt de acord cu uniforma, toți sunt disperați, și cei cu bani mulți, și cei mai modești, din cauza diferențelor extraordinar de mari între felul cum se îmbracă elevii la școală. Unii îi depășesc în eleganță și pe profesori, se știe demult. Și asta n-ar fi nimic dacă principala lor grijă ar fi învățătura. Dimpotrivă, foarte mulți elevi se gândesc întâi cum să se îmbrace mai în ton cu moda, stau cu orele în oglindă (nu doar fetele!), timp pe care l-ar putea folosi ca să învețe. Eu cresc o nepoată de la țară, nu-mi permit haine de firmă, iar ea suferă în tăcere. Nu se plânge în clar, însă o văd că se întristează când deschide ușile dulapului și dă mereu de aceleași haine modeste!”.Considerați, de asemenea, că prin introducerea în școli a unor ele-mente distinctive obligatorii, va crește gradul de securitate în lăcașurile de învățământ, de multe ori invadate de indivizi care mai de care mai dubioși?