Unde şi de ce fac clienţii „cusurgii“ un mare circ

Unde și de ce fac clienții „cusurgii“ un mare circ

Cu toate că nimic nu trădează arsenalul de șicane la care sunt supuși lucrătorii spălătoriilor chimice, în realitate, aceștia sunt terorizați, de multe ori nejustificat, de clienții care „caută nod în papură“. Pe de altă parte, și clienții se plâng de calitatea serviciilor.Probabil că nu există persoană care să nu fi dus măcar o dată în viață un bun de uz personal sau casnic la o curățătorie chimică, mulți având chiar obiceiul să nu spele acasă, atâta vreme cât detergenții, curentul electric, uzura mașinii presupun costuri consistente. Cu toate că, la prima vedere, spălarea, curățarea, vopsirea hainelor etc. pare o afacere fără probleme, reprezentanții curățătoriilor chimice contactați se plâng că, adesea, le calcă pragul și clienți cusurgii, care și atunci când lasă, pe răspunderea lor, anumite lucruri la curățat, caută hibe și unde nu sunt, apoi cer despăgubiri, iar dacă nu le primesc, depun reclamații la Protecția Consumatorului, Poliție etc. Lucru confirmat și de semnalele primite din partea unor cititori, care nu înțeleg.„De ce ni se cere să lăsăm lucrurile la curățat pe răspunderea noastră și nu a curățătoriei?” (Alina Ion).„Nu mi se pare normal să nu-ți primească reclamația dacă n-ai verificat lucrul curățat pe loc, toți suntem grăbiți, n-ar trebui pus la țiplă…” (A. Gerorgiana).„Am fost plecată în străinătate după ce mi-am lăsat o haină scumpă la curățat și am luat bonul cu mine. Când m-am întors, peste aproape trei luni, mi-a trebuit o săptămână să-mi găsească haina… Tot noi trebuie să răspundem și de păstrare?” (Lulu Onofrei).„De-aia duci la curățat ceva, că are pete, nu duce nimeni de curat acolo! Nu înțeleg nici de ce suntem noi vinovați că etichetele sunt false!” (E. Vera).ConfuziiPotrivit reprezentanților mai multor curățătorii, există mulți clienți „care nu înțeleg că o curățătorie curăță hainele de mizerie. Ei vin cu haine cu pete profunde, le țin cu anii, încearcă să le curețe cu tot felul de produse, apoi au pretenția ca noi să reușim asta. Evident că avem un serviciu de curățat pete, dar există și pete care nu pot fi curățate, cu toate că dotările noastre sunt la cele mai înalte standarde. Asta nu înțeleg oamenii, cu toate că îi avertizăm din start” – ne-a spus Cristian Ionescu, reprezentantul unei curățătorii moderne din Con-stanța.Verificarea, musai la preluare!Ni s-a confirmat, de asemenea, că sunt și situații când clienții refuză să verifice lucrurile spălate la momentul preluării, pleacă acasă și se întorc după un timp cu tot felul de obiecțiuni, motivând că n-au verificat din cauză că hainele erau „la țiplă” sau pentru că se grăbeau. În aceste situații, nicio curățătorie chimică nu este pasibilă de răspundere. Reprezentanții spălătoriilor au ținut să precizeze că s-au confruntat cu situații când clienții au venit să reclame calitatea curățării cu lucrurile deja murdare, semn că le-au îmbrăcat după ce le-au luat de la curățat, le-au murdărit din nou, apoi au venit „să certe” spălătoria că nu și-a făcut bine treaba.„Nu suntem depozite!“La momentul predării lucrurilor la curățătorie, pe bon se trece și data la care se va face preluarea. Există însă și situații când unii clienți, fie uită de acele lucruri, fie pleacă din țară, fără a ruga pe cineva apropiat să le ridice lucrurile. Reprezentanții curățătoriilor susțin că deși nu există reglementări în acest sens, păstrează lucrurile, constituind adevărate depozite: „Am avut clienți care au venit să-și ia lucrurile curățate și după doi ani de zile, și tot ei nu înțelegeau de ce ne deranjează asta, vă imaginați!” – ne-a spus angajata unei spălătorii, sătulă de „circul” unor oameni „lipsiți de educație”.Etichetele false, marele coșmarÎn mod normal, orice articol ar trebui să aibă două etichete, care să arate ce compoziție are materialul și, respectiv, să indice mo-dul de curățare. Din păcate, reprezentanții curățătoriilor se plâng că piața este invadată de tot felul de mărfuri contrafăcute, că oamenii vin la curățat cu articole, fie cu două etichete care se bat cap în cap, fie numai cu o singură etichetă sau deloc, fie cu etichete false. Iar când calitatea spălării nu este perfectă, unii clienți uită că predarea s-a făcut pe răspunderea lor și îi bombardează” pe angajați cu un arsenal de injurii. Apoi, dau fuga cu reclamații la OPC, Poliție etc.Având în vedere că problema etichetării nu este suficient reglementată, pentru a nu fi șicanați în continuare fără vină, reprezentanții curățătoriilor profesionale cer autorităților să rezolve problema etichetelor false.