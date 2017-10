Unde se poate face analiza apei filtrate

„Am cumpărat un filtru pentru apă din comerț, am auzit că e o soluție bună. Am un bebeluș, m-am săturat să tot car apă plată, dar nu am curaj să-i dau apă de la filtru. Mă interesează să fac o analiză la apa filtrată, ca să știu ce-i dau copilului. Cu mulțumiri și stimă, Diana Datcu”.v v vPersoanele interesate să facă analiza apei, indiferent de proveniența acesteia, au această posibilitate. Pentru asta, trebuie să se adreseze Direcției de Sănătate Publică din Constanța, cu o cerere, unde se vor menționa numele solicitantului, adresa de domiciliu și adresa punctului de recoltă, dacă este vorba de apă de fântână, căci și aceasta poate fi supusă analizei. Apoi se achită la casierie suma de 300 de lei. Solicitantul va primi și sticle sterilizate pentru depozitarea probei, pe care, după umplere, le va depune la laboratorul de analize din strada Nicolae Iorga nr. 89, Constanța. De menționat că buletinul cu rezultatul analizelor microbiologice și fizico-chimice se poate elibera în circa o săptămână de la solicitare.