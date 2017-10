Unde se duc restanţele bancare după ce clientul moare?

Unde se duc restanțele bancare după ce clientul moare?

Dacă un client este titularul unui credit, apoi moare, datoria acestuia către bancă va continua… să trăiască până când va fi achitată integral, iar această obligație le revine moștenitorilor.Când o persoană fizică are nevoie de bani apelează la o bancă, doar aceste instituții acordă credite, clienții fiind persoane fizice sau juridice. Dacă se întâmplă ca un client-persoană fizică să plece în lumea celor drepți înainte de a restitui integral băncii banii împrumutați, banca are o strategie specială, menită să recupereze datoria de la familia decedatului. Astfel, când este identificat decesul clientului, conturile care intră în această strategie sunt trimise către ofițerii de colectare credite, întrucât clienții decedați trebuie retrași din strategiile obișnuite de colectare și, pe cale de consecință, tratați diferit. Aceleași reglementări obligă ofițerul Colectare Credite să obțină certificatul de deces, pentru a confirma decesul și a marca permanent clientul în sistemul bancar. Practic, cel de la ghișeu va ști că persoana respectivă este marcată ca fiind decedată și nu va mai putea să-i dea credit, indiferent de giranți.Apoi, dacă există co-debitor, ofițerul de Colectare Credite îl va contacta și-l va convinge să plătească datoria, iar acțiunile de colectare obișnuite vor fi reluate în funcție de zilele de restanță.Dacă nu există garant, ce-i de făcut?Sunt și contracte de credit care nu obligă la existența unui co-debitor (garant al împrumutului). În astfel de situații, ofițerul bancar va contacta familia clientului pentru a afla detalii despre moștenitor și pentru a verifica dacă familia se va ocupa de datorii. Ce se întâmplă însă dacă, între timp, agenția bancară locală care a acordat împrumutul s-a desființat? Aceasta este dilema pe care nu a reușit s-o lămurească nici după o lună de la decesul tatălui său un cititor al ziarului nostru: "Tata a făcut un credit în urmă cu patru ani, fără co-debitor (girant), de 8.000 lei, cu o rată lunară de 250 lei. Practic, mai e de plătit până la sfârșitul anului 2013. Am vrut să știu exact ce e de făcut, pentru că dacă nu ești în regulă cu banca, nu-i de bine… suntem oameni corecți. Problema este că s-a desființat agenția Citibank din Constanța, unde s-a făcut creditul, iar cei de la București ne-au spus că până reglăm situația (?!), să mergem la BRD și să virăm acolo rata lunară. Ce să mai reglăm, chiar nu știm!".v v vDe la BRD ni s-a explicat că o persoană din familia titularului de credit decedat care se angajează să achite diferența poate să deschidă un cont la orice bancă dorește, după care se va face ordin de plată, iar la capitolul "Explicații", în dreptul beneficiarului, se va menționa pentru ce se plătesc banii respectivi. Practic, orice bancă preia ordine de plată, chiar dacă există reguli proprii.Cât privește situația filialei constănțene a Citibank, într-adevăr, la Constanța, agențiile de credit pentru persoane fizice s-au desființat între timp, însă funcționează în continuare o agenție pentru persoane juridice. Un reprezentant al acesteia ne-a explicat că plățile pentru creditele persoanelor decedate se pot face de către moștenitori la bancomatul de la intrarea în sediu, la casierie sau prin poștă. Dacă se va opta pentru bancomat, de exemplu, și se știe suma, se poate achita prin această formă. Pentru asta, este nevoie de un cartonaș cu cod de bare eliberat când s-a făcut creditul. Dacă acest cod este de negăsit, persoana care se angajează să plătească se poate prezenta la filiala Citibank, cu sediul în b-dul Tomis nr. 143A, Constanța. Ideea este că la Constanța nu se pot oferi date privind suma de plată, detaliile privind creditul putându-se obține numai de la București (telefon 0800-854321, apel gratuit).