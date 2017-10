Unde se cuibăresc tâlharii la drumul mare?

Când vine vorba de ascunzători din care să poată țâșni rapid, pentru a tâlhări nestingheriți trecătorii la orice oră din zi sau noapte, imaginația hoților nu are limite. Iar gardurile vii lăsate să crească în neștire pe marginea bulevardelor constănțene sunt locuri ideale pentru asemenea indivizi.Utilizate, de regulă, în scop decorativ, pentru delimitarea proprietății etc., gardurile vii sunt considerate o sursă de vegetație, mai ales într-un oraș poluat ca al nostru, în care spațiile verzi sunt defrișate fără milă, în favoarea a tot felul de construții. Specialiștii le recomandă și împotriva vizibilității, a vântului și zgomotului, pentru crearea umbrei, dar și ca filtru contra prafului, murdăriei și gazelor de eșapament. Mai nou, constănțenii care circulă în perimetrul Tomis III (Poșta nr. 7), strada Soveja, până la Institutul de Marină au observat că datorită înălțimii exagerate pe care o ating gardurile vii, acestea au devenit adevărate ascunzători pentru tot felul de indivizi certați cu legea: "Gardurile vii sunt foarte frumoase și până să ne dăm seama că sunt o zonă de habitat pentru tâlhari, chiar le-am iubit foarte mult. Le iubim și în continuare, atâta verdeață ne-a mai rămas în orașul ăsta, în care parcurile s-au distrus și s-au umplut de mall-uri și biserici. Dar ce te faci dacă cei care trebuie să le întrețină, să le taie atât cât trebuie ca să nu-i mascheze pe hoți, nu-și fac treaba? Nu știm cum e în alte părți ale orașului, dar începând de la Poșta nr. 7 și mergând apoi pe Soveja, până la Institutul de Marină, gardurile astea mai au un pic și ajung la cer. La câtă imaginație au hoții, nu le-a trebuit mult ca să se cuibărească în ele, să vâneze oamenii și să-i deposedeze de bijuterii, telefoane mobile, poșete, sacoșe, tot ce le pică. Mie mi-au smuls poșeta fără nicio problemă ziua în amiaza mare, cine dracu’ se aștepta să iasă hoțul din boscheți? Nici n-am avut timp să mă dumiresc, că a și dispărut după aceiași boscheți! Unei prietene i-au zburat mobilul din mână într-o secundă" -ni s-a plâns Mia Turcitu. "Președintele asociației a pus niște oameni să mai taie din gardul viu. Și-au luat banii înainte, au ciuntit un pic gardul și au dispărut. Alți hoți!" (A. Sile). "Mai patrulează din când în când câte un agent, dar nu face față. Ca să scăpăm de tâlharii la drumul mare cerem primăriei să taie gardul la 70 centimetri înălțime, cum spune legea, măcar pe domeniul public!" (Claudia Popa).Trebuie respectate normele tehniceȘeful Serviciului Spații Verzi, ing. George Coman, din cadrul Primă-riei Constanța, ne-a explicat că, potrivit hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 444, actualizată cu HCLM nr. 10 din 2002, întreținerea gardurilor vii plantate pe domeniul public cade în sarcina primăriei, iar a celor din spatele blocurilor, în responsabilitatea asociațiilor de proprietari. Referitor la situația recla-mată astăzi, în funcție de speciile din care sunt alcătuite aceste borduri verzi, se va dispune ajustarea. Practic, gardurile vii pot să aibă o înălțime pornind de la 50-60 centi-metri, până la 1,2-1,5 metri, după cum permite specia respectivă: "Dacă nu se respectă niște norme tehnice, există riscul ca scurtând prea mult să rămână partea lemnificată și, având în vedere temperaturile externe foarte ridicate, aceste borduri să se usuce. Voi merge personal la fața locului și voi dispune să se acționeze așa cum trebuie".Și pomii fructiferi sunt pe lista neagrăO altă problemă pe care a ridicat-o Mioara Popa se referă la faptul că pomii fructiferi plantați pe domeniul public sunt o sursă de mizerie datorită atacului asupra fructelor, drept urmare consideră că trebuie tăiați de la rădăcină: "Dacă omul și-ar culege fructul ar fi OK. Dar la noi nu se întâmplă așa ceva, crengile sunt rupte cu totul, multe fructe pică pe trotuar sau pe asfalt, apoi sunt călcate în picioare, se face prea multă mizerie aiurea. Cred că nimeni n-are nevoie de așa ceva".Revenind la ajustarea formei acestor borduri verzi, ing. George Coman ne-a mai spus că această operațiune nu are doar rolul obținerii unui aspect plăcut, ci asigură și densitatea vegetației. Este însă foarte important ca modelarea să se realizeze cu foarfecele potrivit speciei respective.