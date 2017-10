Unde reclami banca de care eşti nemulţumit

Unde reclami banca de care ești nemulțumit

Ce face un client care, la un moment dat, a ajuns la concluzia că banca i-a impus clauze abu-zive, i-a majorat în condiții neclare dobânda pentru creditul acordat, nu i-a aprobat împrumutul solicitat etc.? – sunt câteva dintre dilemele cititoarei noastre, L. Ciurea: „Fiica mea are o problemă cu banca referitor la niște extrageri de pe card, a depus reclamație acolo, dar n-a primit niciun răspuns.Chiar dacă am o vârstă, nu-mi place să las lucrurile nelămurite. Aș vrea să știu în situația de față unde se poate depune o reclamație?”.După cum ne-a explicat Dionisie Culețu, comisar șef adjunct în cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Constanța, nici nu se recomandă trecerea cu vederea a unor asemenea situații. Referitor la cazul de față, procedura este următoarea: clienții nemulțumiți trebuie să sesizeze în scris mai întâi banca, aceasta având la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a rezolva cererea. Dacă răspunsul primit este considerat nemulțumitor ori banca respectivă amână să lămurească în scris situația, clientul se poate adresa mai departe băncii ierarhic supe-rioare sau direct Comisariatului Județean pentru Protecția Consu-matorului.Având în vedere că pe adresa OPC se expediază și sesizări nesemnate, anonimii trebuie să știe că menționarea numelui și a prenumelui, așa cum acestea sunt înscrise în actul de identitate, dar și a adresei sau a numărului de telefon la care să poate fi contactați sunt obligațiile lor. Dacă le ignoră, solicitările lor nu vor fi luate în considerare.