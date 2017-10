Unde mai pot munci constănţenii „din plăcere“ şi pe câţi bani

Unde mai pot munci constănțenii „din plăcere“ și pe câți bani

Sunt oameni dispuși să presteze activitatea care le place și, mai ales, în sprijinul acelora care au nevoie, ca de aer, de ajutorul lor.În viață se întâmplă, adesea, ca mulți dintre noi să muncească într-un domeniu care nu le place, în locuri stresante, care le dau sănătatea peste cap, dar nu renunță, din tot felul de motive. Din păcate, până când ajung la vârsta la care se pot gândi la ceea ce le-ar plăcea să facă în viitor, cei mai mulți copii sunt deja ghidați de părinți, arată studiile pe această temă. Studii potrivit cărora mulți copii sunt obligați de părinți să ducă mai departe tradiția profesională a familiei, iar aceștia o fac fără crâcnire. Iar când, în cele din urmă, își dau seama că nu mai pot continua așa, sunt dispuși la orice: „Părinții mei au fost ingineri, n-au conceput ca eu, singura lor fată, să mă pregătesc în altă meserie. Am fost elevă premiantă, mi-a plăcut să învăț, am biblioteca plină de cărți, citesc și acum, uneori mă apucă dimineața, dar cel mai mult mi-a plăcut croitoria sau să ajung educatoare. Nu m-au lăsat să fac nici una, nici alta. M-au obligat să fac Politehnică, am repetat anul IV, dar până la urmă am terminat. Am profesat până acum trei ani, fără pic de plăcere… Firma a dat faliment și, la 56 de ani, m-am trezit în șomaj. Nu mai suport ingineria, la vârsta asta, mi-ar plăcea să stau în preajma copiilor. În învățământ n-am cum să intru, dar m-am gândit s-o fac, acasă, pe… profesorul. M-aș descurca și cu doi copii, am crescut și eu doi (sunt plecați amândoi în America, să facă ce le place). Văd, la televizor, asistenți maternali care susțin copii neajutorați și pe banii lor, pentru că le place ceea ce fac. Indiferent de salariu, vreau să fac și eu munca asta. La vârsta mea, e posibil? Se adaugă la cartea de muncă?”.O meserie specialăDornici să desfășoare o activitate care să le placă, dar să le și aducă satisfacția că munca lor îi scoate din necaz pe cei neajutorați, sute de constănțeni își iau atestatul în meseria de asistent maternal, cu toate că procesul este destul de complicat. Iar cei care, pe parcurs, dovedesc că au făcut-o doar din nevoia de a câștiga un salariu și nu reușesc să ajungă la inima copiilor, își pot pierde atestatul. Însă, cei care o fac din plăcere, n-au nicio problemă să cheltuiască și din propriile venituri pentru binele copiilor luați în îngrijire, față de care ajung să se lege sufletește pe viață.Atestatul, valabil trei aniRoxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, ne-a confirmat că persoana interesată poate deveni asistent maternal numai după ce a urmat cursurile de formare profesională și a primit atestatul de asistent maternal profesionist. De precizat că atestatul este valabil trei ani, iar atestarea se face, de regulă, pentru doi copii, dar se ține cont și de spațiul de locuit, de condițiile generale de la domiciliu, de disponibilitatea și acceptul familiei: „În prezent, desfășurăm cursuri pentru 25 de persoane, pentru care s-au întocmit anchete psihosociale la domiciliu și s-au analizat condițiile. Din păcate, din totalul cererilor, numai 6 persoane sunt apte să devină asistent maternal. Dacă vor fi înscrieri în continuare și se va constitui o nouă grupă, vom organiza o nouă sesiune de cursuri” – a completat reprezentanta DASPC.Continuitate în muncăDe regulă, această meserie este agreată de persoanele care și-au pierdut locul de muncă și iubesc copiii, avantajul fiind că îngrijirea unui copil le asigură continuitatea în muncă. „Dovadă că în ultima perioadă, doi asistenți maternali au solicitat să iasă la pensie, la limită de vârstă. Deci este o meserie desfășurată în baza unui contract individual de muncă, cu obligații și drepturi”, ne-a mai spus Roxana Onea.Salariu, plus bonusuriUn asistent maternal primește lunar, numai cu titlu de salariu, suma 751 lei, la care se adaugă sporul de vechime, 15 % pentru al doilea copil și 25% în situația copiilor cu handicap. Sumă la care se adaugă alocația de stat a copiilor, alocația de plasament, bani pentru alimente, pentru echipament și cazarmament, pentru utilități.Având în vedere că procedura de atestare este destul de complexă, celor interesați li se recomandă să se prezinte la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (strada Decebal nr. 22, Constanța), iar dacă doresc să obțină informații prin telefon, pot suna la 0241.480.851.